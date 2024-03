Atalanta in casa della Juventus a caccia di punti Champions. Probabili formazioni e dove vedere la partita

Bergamo, 9 marzo 2024 – L’Atalanta domenica pomeriggio alle 18 cerca punti per la corsa Champions all’Allianz Stadium di Torino, in casa della Juventus, dove è imbattuta ormai dal 2018. Dea alla quinta partita in quindici giorni, dopo Milan, Inter, Bologna e la trasferta a Lisbona: quattro gare dal 25 febbraio, giocando senza fermarsi. Con un bicchiere mezzo pieno in termini di risultati: due sconfitte e due pareggi, non moltissimo, ma il livello degli avversari era altissimo.

E la settimana prossima ci saranno altre due partite ravvicinate, seppur casalinghe: giovedì il match di ritorno contro lo Sporting Lisbona, domenica la Fiorentina. Ma prima di tutto c’è la Juventus, incerottata, senza lo squalificato Vlahovic, senza Rabiot e Alvarez in mezzo, in crisi di risultati con appena cinque punti nelle ultime sei partite. L’Atalanta sta meglio, ha l’organico al completo, può ruotare diversi giocatori per farli rendere al meglio. A Torino potrebbe rifiatare, almeno nel primo tempo, il cannoniere Lookman.

Gasperini nel turnover fatto a Lisbona ha tenuto a riposo alcuni titolari: Scalvini ha giocato solo la ripresa, De Ketelaere e Koopmeiners solo gli ultimi venti minuti. Giocheranno dall’inizio. Come Zappacosta, che a Lisbona è entrato per i minuti di recupero, che rimpiazzerà a destra lo squalificato Holm, mentre in difesa lo svedese Hien, in campo solo nel primo tempo contro lo Sporting, dovrebbe far rifiatare Djimsiti. Scontato il rientro tra i pali di Marco Carnesecchi dopo l’utilizzo di Musso in Portogallo.

In mezzo c’è un Pasalic fresco che potrebbe staffettarsi con il capitano De Roon, che giocherà la sua 332esima partita in nerazzurro diventando il secondo atalantino di sempre in termini di presenze assolute, o con Ederson. Davanti, con Koopmeiners da trequartista, ci sarà De Ketelaere, affiancato ad un centravanti: Scamacca dovrebbe partire ancora titolare, ma nella ripresa dovrebbe avere spazio anche El Bilal Toure’.

Probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Milik. All. Allegri

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

Dove vederla in tv

È possibile vedere la partita in diretta domenica dalle 18 su Dazn.