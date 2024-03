Koopmeiners avvisa l’Atalanta: “Voglio andarmene a fine campionato”

Bergamo, 21 marzo 2024 – A fine stagione Teun Koopmeiners lascerà l’Atalanta, dopo tre anni in nerazzurro, per tentare un’esperienza a più alto livello, probabilmente in Premier League dove lo vogliono tutti i top club. Oltre alla stessa Juventus che avrebbe già una pre intesa con il calciatore. Ad annunciarlo, a sorpresa, lo stesso giocatore olandese, in ritiro con la sua nazionale, in un’intervista rilasciata al quotidiano della capitale Amsterdam, lo storico De Telegraaf: “Ho detto all'Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un interesse della Juventus o di alcuni club inglesi. Spero che si presentino delle opzioni su cui riflettere. A Bergamo io e la mia fidanzata abbiamo passato un periodo meraviglioso, mi auguro che l’Atalanta incassi una bella cifra da me. Già l'anno scorso c'era un concreto interesse da parte del Napoli. Ma i club non sono riusciti a trovare un'intesa". Koopmeiners la scorsa estate ha prolungato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2027, per cui è la Dea a decidere del suo futuro. Un anno fa venne respinta un’offerta da 47 milioni dal Napoli per tenerlo a Bergamo. La società nerazzurra è intenzionata a cedere il tuttocampista orange, come unica partenza estiva, nella solita logica di cedere un solo giocatore ad una cifra irrinunciabile investendo poi quanto incassato su altri 2-3 profili, per rinforzare la squadra, come accaduto lo scorso anno con Hojlund o tre anni fa con Romero. La valutazione di Koopmeiners, che ha compiuto 26 a febbraio, viaggia intorno ai 60 milioni e la Juventus vorrebbe proporre un pacchetto da 50 milioni più alcuni giovani prospetti come il fantasista argentino Soulè o l’esterno britannico Iling Junior, talenti che piacciono all’Atalanta. Che ha però un filo diretto con il Chelsea, il Tottenham e lo United, tramite l’amministratore delegato Luca Percassi, che negli anni ha realizzato diverse operazioni con i Blues, gli Spurs e i Red Devils. Attenzione però: le quotazioni di Koopmeiners, 12 gol finora, potrebbero impennarsi con la vetrina britannica della doppia sfida al Liverpool e nella semifinale di Coppa Italia. E a giugno sarà anche protagonista annunciato all’Europeo con la sua Olanda…