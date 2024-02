La sorpresa. Finalmente Bakker, entra e segna in due minuti. Da oggetto misterioso ad arma in più per la Dea

Il primo gol in Italia può aver sbloccato Mitchel Bakker? Il 23enne laterale olandese, ex Paris St Germain, acquistato in estate per 10 milioni dal Bayer Leverkusen, era stato finora un oggetto misterioso. Mai incisivo nello scarso utilizzo avuto tra agosto e novembre, da dicembre zero minuti. Sembrava dovesse partire, lo cercavano Roma, Torino, Monza. Alla fine è rimasto e sabato, dopo due mesi e mezzo, è tornato in campo. Lasciando il segno: gran gol di sinistro appena entrato, poi una girata di testa fuori di pochissimo. Ora Bakker, 335 minuti in 13 presenze stagionali, potrebbe diventare una sorta di nuovo acquisto. Così Gasperini: "Si sta allenando bene. Molta applicazione, buona condizione. Il gol è un premio, credo che possa darci una mano, se trova la concentrazione giusta". Fab.Car.