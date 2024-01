L’Atalanta verso la Capitale. Gasperini aspetta i gol di Scamacca. Contro la Roma una gara speciale

L’Atalanta che nell’ultimo mese ha ritrovato le reti a grappoli di Muriel, De Ketelaere e Miranchuk ora aspetta anche il ritorno al gol di Gianluca Scamacca. Vice cannoniere della Dea con 6 gol, dietro a Lookman con 7. Senza l’anglo nigeriano, via per la Coppa d’Africa, il centravanti capitolino, 25 anni compiuti il primo gennaio, avrà maggiore spazio. Bilancio positivo per ora per l’ex West Ham in termini realizzativi, ma i gol sono arrivati a strappi: una doppietta a inizio settembre al Monza, una settimana di fuoco tra fine ottobre e inizio novembre con tre reti, due all’Empoli e uno all’Inter, poi il 30 novembre la rete europea allo Sporting Lisbona.

In mezzo assenze di qualche settimana per problemi muscolari e prestazioni non brillantissime. Perché l’azzurro, con la sua fisicità da corazziere da 195 centimetri, fatica a ingranare, un po’ come un diesel, ha bisogno di continuità per salire di livello e solo quando ha trovato questa continuità sono arrivati i gol.

Gasperini nell’ultima settimana lo ha fatto giocare da titolare contro il Lecce per un’ora e poi nel finale contro il Sassuolo per una ventina di minuti, per aiutarlo a mettere minutaggio nelle gambe. Adesso Scamacca potrebbe avere un’occasione da titolare contro la Roma, in una partita speciale per lui, romano e cresciuto dai 13 ai 16 anni nel settore giovanile giallorosso,prima di spiccare il volo verso il PSV Eindhoven. In estate la Roma lo stava trattando dal West Ham prima del blitz dell’Atalanta, che lo ha portato a Bergamo con un importante investimento da 28 milioni, per avere un centravanti di peso e statura, bravo a per far salire la squadra ed efficace in fase realizzativa.

Quello che finora Scamacca ha dimostrato di saper fare, ma a sprazzi: per il vero salto di qualità serve una continuità che potrebbe arrivare giocando sempre, cominciando proprio dalla trasferta all’Olimpico.

