L’Atalanta vince 2-1 a Como dominando come sempre nell’ultima mezz’ora

L’Atalanta terza forza del campionato impone sul Como la legge del più forte, con un secondo tempo sontuoso in cui i nerazzurri hanno fatto valere il peso di una panchina profondissima per una vittoria in rimonta per 2-1 dopo un primo tempo perso 0-1. Dea che sta ripetendo puntualmente lo stesso copione: dal 28 settembre questa del Sinigaglia è stata la quindicesima partita su diciassette (tranne a Udine e in casa contro il Napoli) in cui i bergamaschi hanno vinto gli ultimi 35 minuti, conquistando il parziale dal 55’ in poi. Ormai è una caratteristica della squadra di Gasperini, segnare sempre almeno un gol più dell’avversario nei 30-35 minuti conclusivi. Vittoria griffata dal cannoniere Mateo Retegui, con la sua doppietta al 55’ e 69’, al quinto gol nelle ultime quattro partite, in soli dieci giorni, dopo quelli segnati contro Juventus, Napoli e Sturm. L’argentino naturalizzato azzurro, diciannove gol stagionali, trasforma in gol ogni pallone buono che arriva dalle sue parti, concretizzandolo indifferentemente di testa (contro la Juventus), di sinistro o destro, ma alle sue spalle ci sono suggeritori eccezionali: stavolta l’altro match winner e’ stato Marco Brescianini, entrato guarda caso al 55’, autore dei due assist per il cannoniere nerazzurro. Partita in salita per la Dea, orfana all’intervallo del capitano De Roon uscito (sulle sue gambe) per un trauma cranico, brava a ribaltarla nel secondo tempo on carattere e superiorità tattica esattamente come aveva fatto all’andata il Como, riuscendo poi a gestirla nel finale senza eccessivi affanni. Ora due giorni per i nerazzurri per preparare il big match di Champions di martedì sera a Barcellona dove la squadra di Gasperini, già sicura di un posto nei playoff, proverà a conquistare un risultato utile per chiudere addirittura tra le prime otto.