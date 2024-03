L’avversario. La baby Atalanta punta ai playoff: "Non fermiamoci»

L’Atalanta Under23 sabato vorrebbe rovinare la festa al Mantova. Tra biancorossi e nerazzurri c’è sempre stata una forte rivalità e la baby Dea cercherà di fare lo sgambetto alla favorita capolista. Impresa difficile al Martelli, ma la squadra di Modesto è in cerca di riscatto dopo un breve periodo no coinciso con due sconfitte consecutive. Vismara e compagni hanno voglia di ripartire, facendo punti per restare in corsa per i primi cinque posti. Nerazzurri sesti a quota 50 punti ma con ancora una gara da recuperare il prossimo 3 aprile contro la Triestina. "Nelle ultime due partite, abbiamo ottenuto due sconfitte contro due squadre che lottano per la salvezza, che mettono delle motivazioni molto importanti per la salvezza, e noi siamo mancati in alcuni aspetti nei quali dobbiamo migliorare, cioè l’avere troppo rispetto dell’avversario quando magari ha la partita in mano. Noi siamo ancora troppo bambini e poco spietati, ma fa parte del percorso", ha spiegato in un’intervista rilasciata ai canali social ufficiali dell’Atalanta il direttore sportivo Fabio Gatti. Tracciando ovviamente un bilancio positivo di questi due terzi di stagione, con la squadra orobica ormai lanciata verso i playoff. "Per tutto l’anno siamo rimasti sempre dentro le prime dieci posizioni della classifica e vogliamo rimanerci: siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, se ripensiamo soprattutto a quando abbiamo iniziato e a come abbiamo iniziato". Fabrizio Carcano