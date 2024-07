Le mosse della dea. Zaniolo, sfida alla Viola: l’Atalanta spinge per il prestito

L’Atalanta, a dieci giorni dal raduno di inizio stagione (fissato per mercoledì 10 luglio) ha già definito l’acquisto in difesa di Ben Godfrey, prelevato dall’Everton per 10 milioni, il riscatto definitivo di Charles De Ketelaere dal Milan, versando 23 milioni, e rinunciato al riscatto dell’esterno svedese Emil Holm. Ora la dirigenza nerazzurra proverà ad accelerare su altre operazioni possibili. Per Niccolò Zaniolo è in corso uno dei tanti scontri di mercato con la Fiorentina, cui la Dea nelle scorse estati ha strappato Pasalic e Zappacosta, entrambi vicinissimi alla maglia viola prima di approdare a Bergamo. Trattativa complicata quella per il 25enne attaccante ligure, perché l’Atalanta vuole tenersi le mani libere dall’acquisto di un giocatore dal rendimento discontinuo, anche per via di tanti infortuni, con la canonica formula del riscatto facoltativo, mentre i toscani lo acquisterebbero subito, come chiede il Galatasaray, per una cifra intorno ai 18 milioni complessivi.

Dea impegnata anche a sfoltire la rosa. Il club bergamasco ha ben sette giocatori di rientro da prestiti in serie A (Cambiaghi, Cittadini, Gollini, Okoli, Piccoli, Soppy e Zortea) e per vari motivi nessuno di loro dovrebbe rientrare nei piani tattici nerazzurri. Tutti insieme valgono almeno una sessantina di milioni, un tesoretto importante da gestire al meglio. Tra questi il più richiesto è il 24enne esterno offensivo brianzolo Niccolò Cambiaghi, tornato da un ottimo biennio all’Empoli, cercato dal Napoli, dal Bologna e dal Parma: l’Atalanta lo valuta intorno ai 12 milioni di euro. Sul portiere Pierluigi Gollini ci sarebbe un forte interesse del Torino, pronto a mettere 8 milioni per averlo, mentre l’esterno Nadir Zortea piace al Cagliari.

Fabrizio Carcano