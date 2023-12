Le pagelle. Djimsiti in sofferenza. Scalvini non delude. De Roon fa il suo

MUSSO 6,5. Attento e decisivo su due uscite bel primo tempo, fa il suo quando serve. Fortunati sul doppio palo.

SCALVINI 6,5. Gara di personalità e maturità a 20 anni ancora da compiere. Ha chiuso ogni spazio dietro. 85’ Bakker sv

DJIMSITI 6. Febbricitante alla vigilia, ha tenuto, ma si è fatto saltare da Edwards sull’azione del pareggio. KOLASINAC 6,5. No al meglio per un problema al polpaccio ha chiuso su Gyokeres evitando un gol sullo 0-0. È uscito zoppicante. 85’ Holm sv

HATEBOER 6. Ha fatto il suo sulla corsia destra ma senza mai affondare in avanti.

DE ROON 6,5. Come sempre cerniera tra difesa e centrocampo tra recuperi, impostazione e passaggi. Si vede poco fa tanto.

EDERSON 6,5. Solita partita gagliarda con accelerazioni e contrasti in mediana. Decisivo.

RUGGERI 6,5. Positivo in copertura e quando ha potuto correre sulla corsia sinistra.

KOOPMEINERS 6,5. Serve lui l’assist per il gol di Scamacca e fa tante buone cose in mezzo, poi esce per un errore della panchina al posto di Scalvini. 69’ Miranchuk 6 Aiuta la squadra ad allungarsi nel finale, cerca l’area. SCAMACCA 7. Non ha tradito le attese della vigilia trovando il suo primo gol europeo (il sesto stagionale) in nerazzurro, ma si è divorato il raddoppio, con un errore pesante. 63’ Muriel 6. È entrato con il piglio giusto e ha fatto salire la squadra. LOOKMAN 6,5. Tanto movimento, buone azioni, ma viene freato da un giallo. 63’ Pasalic 6. Utile anche lui per gestire il finale con i suoi movimenti. ALL. GASPERINI 7. Ennesimo capolavoro. Partita ben impostata e organizzata, poteva vincerla se Scamacca non avesse fallito il 2.

Fab. Car.