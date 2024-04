Atalanta, contro il Liverpool per fare la storia. Le probabili formazioni e dove vederla

Bergamo, 17 aprile – È la vigilia della partita più attesa a Bergamo. Giovedì sera al Gewiss Stadium alle 21 arriva il Liverpool per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League dopo il clamoroso 3-0 all’andata ad Anfield Road. Negli scorsi anni in Champions nella città dei Mille erano arrivati squadroni mitologici come il Real Madrid, l’Ajax, lo stesso Liverpool, poi il Manchester United, ma lo stadio era chiuso per la pandemia o a capienza limitata con i distanziamenti. Stavolta il catino di Viale Giulio Cesare sarà strapieno e sarà una festa per il popolo nerazzurro, anche per chi non ha trovato il biglietto per poter essere allo stadio. Sarebbe stata una festa a prescindere dal risultato, ma dopo il 3-0 dell’andata ovviamente il sogno della semifinale è ad un passo, a portata di mano. Anche se lo stesso tecnico Gian Piero Gasperini, nella tradizionale conferenza stampa della vigilia, ha cercato di gettare acqua sul fuoco degli entusiasmi nerazzurri: “Dovremo saperci isolare da questo bellissimo entusiasmo. Sappiamo che questa è una delle partite più importanti della storia dell’Atalanta, forse la più importante di sempre. Ma quello che conta per noi ora è il risultato”. Doppia sfida ancora da chiudere ha rimarcato Gasp: “Una settimana fa non eravamo favoriti, adesso abbiamo la chance di andare in semifinale. Siamo in un buon momento, abbiamo lo spirito giusto, siamo in corsa su tre fronti e la prossima settimana proveremo a conquistare la finale di Coppa Italia. Domani incontriamo una grande squadra come il Liverpool, che fino alla settimana scorsa non perdeva da 34 partite ed era prima in Premier League. Non dobbiamo pensare al risultato dell’andata e concentrarci solo sulla partita, ripartendo dallo 0-0. Loro sono una squadra di grande valore, con un’identità precisa, mi aspetto il miglior Liverpool che verrà qui a giocarsi le sue chance per cui dovremo fare una grande partita”. Dopo il 3-0 dell’andata toccherà al Liverpool fare la partita e inevitabilmente scoprirsi. “Noi dovremo avere la voglia di fare risultato e non perdere, dato che non abbiamo mai perso finora in questa competizione. Dobbiamo scendere in campo per fare risultato, non pensando al 3-0 dell’andata, ma per conquistare la qualificazione come se avessimo fatto 0-0 all’andata”, ha rimarcato il tecnico nerazzurro.

Le scelte di Gasp

Che confermerà in porta l’argentino Musso, ritroverà in mediana l’insostituibile De Roon, squalificato lunedì sera contro il Verona, e deve scegliere davanti tra la coppia De Ketelaere-Scamacca, protagonisti sia ad Anfield che contro il Verona, o i più freschi Lookman e Miranchuk che hanno giocato meno in questa ultima settimana. A centrocampo sicuro Ederson con De Roon, con l’intoccabile Koopmeiners da trequartista. Dietro rientra Kolasinac per fare reparto con Hien e Djimsiti.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konaté, van Dijk, Robertson; Elliott, Mac Allister, C.Jones; Gakpo, D.Núñez, L.Diaz. All. Klopp Dove vederla: diretta giovedì dalle 21 su SkySport