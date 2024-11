Lookman-Zaniolo, che Dea. Lo Stoccarda si arrende. Il doppio volo di Gasp

L’onda dell’Atalanta è inarrestabile. La Dea vincendo 2-0 a Stoccarda, con l’ennesima rete di Lookman e il primo sigillo di Zaniolo, ha conquistato il sesto successo consecutivo, il nono risultato utile consecutivo tra serie A e Champions, il quarto risultato utile su quattro in questa coppa regina, con due pareggi casalinghi per 0-0 contro Arsenal e Celtic e due vittorie in Germania contro gli ucraini dello Shakthar (ospitati a Gelsenkirchen) e a Stoccarda.

Vittoria pesantissima per i nerazzurri saliti a 8 punti, arrivata in una data simbolica: il 6 novembre 2019 l’Atalanta al Meazza di Milano conquistava il suo primo storico punto in Champions bloccando il Manchester City sull’1-1 con la rete di Pasalic, costringendo Guardiola a fine gara a coniare la definizione ‘giocare contro questi e’ come andare dal dentista’.

Succedeva esattamente cinque anni fa, da allora nei palcoscenici europei il dentista Gasperini e i suoi giocatori hanno cavato canini e molari a domicilio due volte a Liverpool, Shakthar e Bayer Leverkusen, poi Ajax, Valencia, Midtjylland, Olympiacos, Sporting Lisbona, Rakow, fino allo Stoccarda.

L’avversario peraltro che almeno nel primo tempo ha fatto meglio con la Dea, senza chiudersi nel bunker difensivo come avevano fatto finora i precedenti avversari.

Primo tempo avarissimo di emozioni, con i due portieri inoperosi. La Dea pressa alto ma stavolta con meno efficacia e lo Stoccarda con il suo centrocampo riesce a salire, pur senza offendere. Bergamaschi costretti a rinunciare dopo soli 11 minuti a Kolasinac per un risentimento al flessore destro: Kossounou entra bene però e la difesa nerazzurra non ha problemi a contenere l’ex Touré’.

Nell’intervallo la mossa vincente del maestro Gasperini che inserisce De Ketelaere al posto di Pasalic. E dopo appena cinque minuti il belga la sblocca con una giocata fenomenale: palla recuperata da Kossounou, l’ex Bruges si invola a destra, slalomeggia tra due avversari, entra in area e scodella l’assist per la facile incursione di Lookman.

Tra Napoli e Stoccarda terzo assist del belga per tre gol del nigeriano.

Tedeschi che reagiscono subito costruendo una rabbiosa doppia palla gol consecutiva, ma esaurita la reazione è stata ancora l’Atalanta a fare la partita, salendo in cerca del raddoppio, trovato a tre minuti dalla fine con una palla rubata da Zaniolo, da poco entrato, bravo a trafiggere Nubel in uscita.

Dea ancora con la porta inviolata in Champions, alla settima vittoria esterna in Champions dal 2019 e ora attesa tra tre settimane da una trasferta agevole sul campo dello Young Boys.