Atalanta, per il centrocampo piace Marco Brescianini in uscita dal Frosinone

Bergamo, 26 giugno 2024 - Un nuovo bergamasco per l’Atalanta? Il club nerazzurro sta monitorando il 24enne centrocampista Marco Brescianini del Frosinone, ragazzo a km zero, nato a Calcinate (come Andrea Belotti) ma cresciuto nel bresciano, a Erbusco, prodotto del settore giovanile del Milan con cui ha esordito in serie A nel 2020. Centrocampista di buona tecnica, corazziere di 188 centimetri, Brescianini piace come alternativa in mediana, per garantire un cambio di qualità al 33enne Marten De Roon.

Dopo la trafila nel vivaio rossonero Brescianini si è fatto le ossa in serie B per tre anni, prima all’Entella, poi al Monza con la promozione in A, quindi al Cosenza. Nello scorso campionato la cessione definitiva al neo promosso Frosinone e il salto in serie A con i ciociari, con 36 presenze e 4 reti. L’Atalanta lo sta seguendo: sul centrocampista lombardo c’è però anche la Fiorentina che avrebbe già fatto una prima proposta da 8 milioni al Frosinone, ma la Dea metterebbe sul piatto la vetrina della Champions League…