Atalanta, il ritorno al gol dopo un anno e mezzo di De Roon: “Ora voglio segnare in Europa”

Bergamo, 6 ottobre 2024 – L’Highlander e’ tornato al gol. Marten De Roon ieri pomeriggio contro il Genoa ha ritrovato il piacere della rete dopo un anno e mezzo: non segnava dal 3 maggio 2023, quando gonfio’ la rete dello Spezia, segnando peraltro il suo terzo gol in appena quaranta giorni. Poi il lungo digiuno realizzativo. San Martino e’ un mediano, una diga davanti alla difesa, e da qualche tempo gioca addirittura da difensore, per cui segnare non è il suo mestiere, anche se qualche gol lo ha sempre fatto in passato, una media di tre a stagione.

Lo scorso anno però non è mai andato in rete. Un’astinenza realizzativa interrotta ieri sera contro l’ex Pierluigi Gollini, per la rete del momentaneo 5-0 al Genoa, con una bordata da fuori area. “Faccio troppi pochi gol. Ma ogni tanto mi coordino bene e la metto dentro l’angolino. Non sono un attaccante e faccio quello che serve alla squadra”, ha spiegato ieri De Roon nel dopo gara ai microfoni di DAZN.

Prenotando una rete nella prossima gara interna di Champions contro il Celtic Glasgow al Gewiss Stadium il 23 ottobre: “In Europa non ho ancora segnato, mi piacerebbe farlo di sinistro e metterla sotto l’incrocio”. Intanto ieri il gladiatore olandese e’ arrivato a quota 355 partite ufficiali (con 18 gol) in maglia atalantina, 277 in serie A, il resto nelle varie coppe: il record assoluto della bandiera Gian Paolo Bellini, primatista a quota 435, si avvicina, pur essendo ancora lontano 80 partite. Calendario alla mano De Roon, che a marzo compie 34 anni, può arrivare a sfiorare le 400 entro la fine di questa stagione e poi puntare al record di Bellini entro la fine del 2025-26.