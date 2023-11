Atalanta, la corsa di Marten De Roon si ferma: un turno di squalifica dopo 12 partite giocate intere

Bergamo, 14 novembre 2023 – La corsa dello stakanovista Marten De Roon si è fermata dopo 12 giornate consecutive senza saltare un minuto. O meglio si fermerà alla ripresa del campionato quando sabato 25 a Bergamo arriverà il Napoli tricolore e il 32enne mediano di Rotterdam sarà costretto a guardare il match dalla tribuna per la canonica giornata di squalifica scattata dopo il quinto cartellino giallo, rimediato domenica Udine nel penultimo minuto di gioco. Dodici partite di fila senza saltare un minuto in serie A, giocando gli ufficiali 1080 minuti e un altro centinaio di minuti nei vari tempi di recupero.

Sempre titolare, anche in Europa League, sempre in campo(tranne nella mezz’ora finale contro il Rakow per un problema fisico che lo ha costretto a uscire), l’unico insostituibile nella Dea di Gasperini.

Ora De Roon è impegnato con la nazionale olandese che sabato affronterà l’Irlanda per staccare definitivamente il pass per gli Europei 2024 e il mediano orange, trapiantato a Bergamo, è pronto a mettere cuore e polmoni con la maglia arancione come fa in nerazzurro. Dove intanto è salito a quota 315 presenze ufficiali (in sette anni e mezzo): con l’inizio del nuovo anno dovrebbe arrivare al terzo posto nella classifica degli atalantini più presenti scavalcando Cristiano Doni a 323 e Stefano Angeleri a 324, poi subito dopo, probabilmente a febbraio, arriverà al secondo posto assoluto scavalcando le 327 presenze di Valter Bonacina.

Il 32enne mediano cresciuto a Rotterdam, con questa media di utilizzo, può realisticamente puntare anche al record di 435 presenze di Gian Paolo Bellini, primato costruito in 18 stagioni, che ormai non sembra più inattaccabile.