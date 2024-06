Mercato Atalanta: caccia a un difensore, nel mirino Balerdi del Marsiglia

Bergamo, 18 giugno 2024 – Pista francese per la difesa dell’Atalanta? La dirigenza nerazzurra ha messo nei radar tre difensori che si sono messi in luce nell’ultima stagione nella Ligue 1 transalpina.

Il primo nome accostato alla Dea è quello di un recente avversario affrontato dalla squadra di Gasperini, il 25enne Leonardo Balerdi, centrale argentino da tre stagioni all’Olympique Marsiglia e protagonista di due ottime prestazioni nella recente semifinale di Europa League contro i nerazzurri.

Classe ‘99, cresciuto nel Boca Juniors, transitato per un biennio in Bundesliga con il Borussia Dortmund, giocatore di esperienza internazionale : l’OM, con cui ha collezionato 93 presenze con 3 gol disputando due semifinali europee (l’altra in Conference nel 2022), lo valuta intorno ai 15 milioni.

Un altro profilo interessante dalla Francia è quello del 22enne talento senegalese Arouna Sangante, difensore di impatto fisico esploso con i francesi del Le Havre con cui è cresciuto, vincendo due anni fa la Ligue2 e conquistando la salvezza in questa prima annata in Ligue1, collezionando 73 presenze nell’ultimo biennio: viene valutato intorno ai 10 milioni.

Infine dal Brest il centrale Lilian Brassier, classe ‘99, corazziere di 186 centimetri, pilastro difensivo da 30 presenze e un gol nell’ultima Ligue 1.