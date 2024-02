Atalanta, la riscoperta di Mitchel Bakker: subito in gol dopo due mesi fuori dai radar

Bergamo, 18 febbraio 2024 – L’Atalanta ha recuperato un altro giocatore, un altro rinforzo invernale ritardato. È il 23enne laterale olandese Mitchel Bakker, acquistato in estate per 10 milioni dal Bayer Leverkusen: doveva essere il titolare sulla fascia sinistra e invece finora è stata un oggetto misterioso, deludente, fuori dalle rotazioni.

Gian Piero Gasperini fino a novembre lo ha provato nei finali di gara, dandogli poco spazio. Da agosto a novembre tra campionato ed Europa League per il millennial olandese soltanto 12 presenze con appena 328 minuti disputati, in pratica l’equivalente di tre partite e mezzo. Titolare tre volte sui campi di Udinese e Torino, nelle peggiori partite dell’Atalanta, e nella sconfitta interna con il Napoli, poi apparso solo in spezzoni di poco conto nel finale, ma anche qui con poca fortuna, anche in termini di risultati. E a dicembre mai più in campo, letteralmente sparito dai radar per oltre due mesi. Nel mercato invernale sembrava dovesse andarsene, lo cercavano la Roma, il Torino, il Monza, ma l’Atalanta ha preferito tenerselo. E aspettarlo.

Sabato sera contro il Sassuolo a sorpresa Gasp ha schierato l’orange nel finale, dal 75’: nemmeno il tempo di entrare e Bakker di sinistro ha firmato il 3-0, siglando la sua prima rete in maglia nerazzurra e nel calcio italiano. Cinque minuti più tardi con una girata di testa ha sfiorato la doppietta. Un giocatore ritrovato?

“Bakker si sta applicando molto e si sta allenando bene e ha una buona condizione: è stato premiato dal gol, ha impiegato un po’ di tempo ma adesso credo che possa darci una buona mano, se trova la concentrazione giusta”, lo ha elogiato Gasperini dopo l’incoraggiante prestazione offerta nel finale contro il Sassuolo.

Che sia davvero un nuovo inizio per Bakker? Intanto con il suo gol l’Atalanta ha ritoccato un nuovo record: in questa stagione la Dea ha mandato in gol 19 diversi giocatori, compresi Zapata, Zortea e Muriel, oggi rispettivamente al Torino, al Frosinone e agli Orlando City, e Bonfanti tornato nella under23 in serie C.