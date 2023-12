Atalanta, momento no. Ederson: “Dobbiamo voltare pagina contro il Milan”

Bergamo, 5 dicembre 2023 – “Dobbiamo voltare subito pagina e pensare solo alla prossima contro il Milan”. All’indomani della brutta sconfitta per 3-0 sul campo del Torino, brutta non solo per il risultato ma soprattutto per l’approccio e per il gioco, è il brasiliano Jose’ Ederson a spronare i suoi a rialzarsi dopo la brutta caduta al ‘Grande Torino’.

Mancata la cattiveria

“È mancata la cattiveria, non abbiamo giocato come le altre volte”, ha ammesso il 24enne ex Fortaleza, vice cannoniere nerazzurro con 5 reti. “Non è il nostro miglior periodo, ma ora dobbiamo subito ripartire perché ci attende una partita tosta contro il Milan. Adesso abbiamo una settimana per lavorare e ritrovare tutti insieme quell’atteggiamento che avevamo le scorse partite contro Inter e Napoli, perché anche se abbiamo perso avevamo un altro atteggiamento rispetto alla partita contro il Torino dove abbiamo commesso troppi errori. Adesso serve una vittoria per alzare subito il nostro livello, dobbiamo subito voltare pagina”, ha rimarcato il brasiliano.

Tanti acciaccati da valutare

Dea che però dovrà fare la conta degli assenti e degli acciaccati. Sabato pomeriggio contro il Milan non ci sarà il bomber Scamacca (oltre all’altro centravanti Tourè), difficile il recupero dietro dei due veterani Palomino e Toloi, anche se il capitano potrebbe farcela. Da valutare Zappacosta, ieri sera in panchina a Torino, che sta recuperando dopo la distorsione alla caviglia, mentre Kolasinac dovrebbe tornare titolare dopo il problema al polpaccio. Da valutare anche Berat Djimsiti uscito zoppicante dopo venti minuti a Torino. Tutte situazioni da monitorare in vista del match di sabato contro il Milan.