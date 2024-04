L’Atalanta vincendo il derby a Monza irrompe in zona Champions: meno uno dalla Roma

Monza, 21 aprile 2024 – L’Atalanta, aiutata anche dalla fortuna nel finale, vincendo a Monza, con i gol di De Ketelaere e Toure’, torna ad affacciarsi alla zona Champions, risalendo a 54 punti, ad un solo punto dal quinto posto della Roma impegnata domani nello scontro diretto contro il Bologna quarto. Aria di Champions per la Dea che si conferma bella di notte, imponendosi nel posticipo all’U Power Stadium, pur facendo vero turn over, schierando inizialmente Toloi in difesa, Bakker a sinistra, Pasalic in mezzo e davanti per la prima volta dal primo minuto il 22enne centravanti maliano El Bilal Toure’ a formare un inedito tridente con Lookman e De Ketelaere.

Ancora una volta Dea prevale sul Monza nei derby regionali, battuto quattro volte su quattro in questi primi due anni di serie A dei biancorossi, con un impietoso 12-3 nel computo gol fatti e subiti. Gasperini ancora una volta riesce a tirare fuori il massimo dalla sua lunga panchina, anche se poi Bakker non ha convinto per l’ennesima volta ed è stato lasciato negli spogliatoi all’intervallo, e Holm ha dovuto mollare a metà del primo tempo per un risentimento al polpaccio, venendo rimpiazzato da Hateboer.

Un’ora di riposo per titolarissimi come De Roon, Djimsiti e Koopmeiners, addirittura serata di riposo per il bomber Scamacca e per il veterano Zappacosta, che saranno titolari mercoledì sera nella partita di ritorno al Gewiss Stadium della semifinale di Coppa Italia. Atalanta che dovrà ribaltare l’1-0 subito tre settimane fa al Franchi ma che arriva a questa sfida nella migliore condizione fisica e mentale, galvanizzata dall’impresa contro il Liverpool e da questa vittoria per 2-1 a Monza che rilancia prepotentemente i nerazzurri nella corsa Champions, grazie all’undicesimo o gol stagionale di De Ketelaere e alla seconda marcatura di Toure’, a segno all’esordio a febbraio a Genova, che da adesso può davvero essere una valida alternativa offensiva ai titolari, magari già dalla prossima gara casalinga di campionato contro l’Empoli. Unica nota negativa gli infortuni di Toloi, risentimento muscolare ai flessori, e Holm, risentimento al polpaccio destro.