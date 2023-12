Atalanta, Luis Muriel non smette più di segnare. E il rinnovo ora è più vicino

Bergamo – Tre gol in cinque giorni, quattro gol nelle ultime due trasferte europee. L’Atalanta ha ritrovato i gol e il talento di Luis Fernando Freto Muriel, rinato dalle proprie ceneri calcistiche a 32 anni e mezzo, riemergendo da un lungo tunnel di astinenza realizzativa. Dall’estate 2022 allo scorso 26 ottobre appena tre gol segnati. Poi con il freddo autunnale la rinascita di Lucho: due gol sul campo dello Sturm Graz, in mezzo alcune buone prestazioni come quella contro la Juventus con una traversa colpita, fino all’esplosione di questi giorni: sabato il tacco che ha deciso la sfida con il Milan, ieri sera la doppietta in Polonia sul campo del Rakow. In un momento in cui mancano i due centravanti Scamacca e Toure’ la Dea ha ritrovato il suo vecchio bomber. Quello da 60 gol nei suoi primi tre anni a Bergamo tra il 2019 e il 2022. Gasperini che lo ha sempre schierato e lo ha sempre difeso dalle critiche se lo gode. Ennesima scommessa vinta dal tecnico e dalla società, che in estate hanno preferito tenersi Muriel, nonostante tante richieste di mercato tra cui quella della Roma, lasciando partire il gemello Zapata. “Muriel recuperato? Muriel con noi ha sempre giocato quasi tutte le partite, è sempre stato dentro, a Muriel io difficilmente rinuncio”, ha ricordato Gasperini. Sottolineando: “Per me è un giocatore straordinario per come lo abbiamo impiegato noi in questi anni, in quel ruolo ha sempre fatto tantissimi gol tranne lo scorso anno. Ha dei colpi incredibili. I colpi che ha lui, con tutto il rispetto per gli altri, non li ha nessuno ed è sempre in grado di fare una giocata straordinaria.” L’attaccante colombiano classe 1991 andrà in scadenza di contratto a giugno a 33 anni ma non è escluso un prolungamento almeno annuale: sta bene a Bergamo, ha ritrovato la forma migliore, può avere uno spazio ancora maggiore ed essere protagonista, pur partendo anche dalla panchina, nella cavalcata europea dell’Atalanta che punta alla finale di Dublino e a correre in campionato verso il quarto posto che garantisce la Champions League. Muriel, come ha spiegato lui stesso ieri sera ai microfoni di SkySport, ha ancora tanta voglia di nerazzurro da qui alla scadenza contrattuale di giugno: “Spero di continuare a segnare e di lasciare il segno in questa squadra. Non ho mai pensato di andare via: io e Gasperini ci parliamo, c'è chiarezza su quello che sarà il prosieguo della stagione. Voglio giocare di più, ma questo è il desiderio di ogni calciatore. Spero di poter giocare e segnare ancora, mi sono messo sempre a disposizione del tecnico e continuerò a farlo".