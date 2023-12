Atalanta, futuro tutto da scrivere per Muriel: Luis potrebbe restare a Bergamo nonostante le offerte

Quattro gol nel mese di dicembre, con la perla del colpo di tacco contro il Milan, e tante opzioni sul suo futuro, anche bergamasco, ancora tutto da scrivere.

Luis Fernando Freto Muriel a 32 anni e mezzo è risorto a suon di gol e giocate dalle sue ceneri realizzative, dopo un 2023 da dimenticare fino a qualche settimana fa, con appena due gol nello scorso girone di ritorno (in casa contro Spezia e Monza) e la doppietta a ottobre a Graz, cui poi era seguito un novembre senza gol.

Ora il cafetero classe 1991, che a giugno andrà in scadenza contrattuale con l’Atalanta, esaurendo l’accordo quadriennale del 2019 poi esteso nel 2021 per un’ulteriore quinta annata, ha davanti tante opzioni.

Nell’immediato, nella finestra del mercato di gennaio, potrebbe esserci una cessione all’Inter o ad un altro club di vertice: difficile però che la Dea si privi di Lucho in questo momento di ritrovata forma e con Lookman che andrà via per un mese a gennaio per la Coppa d’Africa, oltre all’incognita del rientro di El Bilal Toure’ che non sarà pronto per fino a metà gennaio.

Senza contare che l’Atalanta in questi anni difficilmente ha ceduto un giocatore a gennaio(è successo solo con Gagliardini nel 2017 e Gosens nel 2022, peraltro entrambi all’Inter), non di quelli coinvolti nelle rotazioni di Gasperini quanto meno.

Il rapporto tra Muriel e il club è ottimo, come è ottimo il rapporto tra il giocatore e il tecnico Gasperini: il colombiano a Bergamo sta bene, è amato dai tifosi, ma in estate a 33 anni dovrà valutare cosa fare nel finale di carriera.

Con la dirigenza nerazzurra c’è un costante dialogo per un possibile prolungamento contrattuale fino al 2025, però Muriel ovviamente valuta anche altre opzioni come la Liga spagnola, dove ha già giocato in passato nel Siviglia, ma soprattutto la Saudi League, con l’idea di siglare un ricco biennale o triennale con una compagine araba.

Tante le opzioni per il bomber di San Tomas, che intanto veste il nerazzurro e lo vestirà fino a giugno. E chissà che non resti anche l’anno prossimo a Bergamo: le possibilità di un’estensione annuale con la Dea sono in crescita.