Musso si esalta . Le idee di CDK . Koop è ovunque

MUSSO 7,5. Sicuro nelle uscite, nel secondo tempo si esalta con una serie di respinte decisive parando tutto

DJIMSITI 7. Partita di ordine dietro, chiudendo ogni spazio sulla destra. Guida la difesa con sicurezza

HIEN 7. Da un mese sta giocando sempre e sta giocando bene. Non ha sbagliato niente dimostrando di essere cresciuto molto da quando è a Bergamo.

DE ROON 7. Si adatta all’ultimo a scalare in difesa e chiude ogni varco su Elliott e poi su Robertson

ZAPPACOSTA 7. Fa valere la sua esperienza internazionale. Serve l’assist per il gol di Scamacca. Fondamentale

EDERSON 7. Fa tutto, mediano, centrocampista, chiude, corre, recupera, attacca. Universale

PASALIC 7. Parte fallendo un gol che poteva costare tanto, ma poi cresce e alla fine è lui a firmare il tris

RUGGERI 7. A sinistra annulla Gomez e disputa una partita perfetta di contenimento, copertura e corsa

KOOPMEINERS 7. Si divora due gol a fine primo tempo e nella ripresa, ma verticalizza, gioca tantissimi palloni e avvia due gol

DE KETELAERE 7. Suo il cross per il raddoppio di Scamacca, parte lento ma nella ripresa giganteggia a destra. Quando carbura fa la differenza

SCAMACCA 8. In un mese ha segnato sei gol, di cui quattro in Europa, ha dominato Anfield con la sua doppietta, innescando l’azione del 3-0. L’Italia ha trovato il suo centravanti per l’Europeo.

ALL. GASPERINI 9. Capolavoro assoluto. Umilia Klopp nuovamente dopo tre anni, blinda la semifinale e ipoteca la finale di Dublino. E pensare che qualcuno lo criticava dopo la sconfitta di sabato a Cagliari.

Miranchuk sv

Voto squadra 8

Fab. Car.