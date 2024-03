Napoli-Atalanta, la Dea in campo senza De Ketelaere. Probabili formazioni e dove vedere la partita

Bergamo, 29 marzo 2024 – L’Atalanta è partita per Napoli senza Charles De Ketelaere, rimasto al centro sportivo di Zingonia per continuare il suo percorso di recupero dal problema distrattivo agli adduttori, ma con Teun Koopmeiners, regolarmente convocato da Gasperini. Dea al completo, ad eccezione del belga, domani nel lunch match (fischio d’inizio alle 12,30) della vigilia di Pasqua al Maradona.

Confronto diretto per l’Europa e quasi uno spareggio per il sesto posto, tra il Napoli settimo attardato con 45 punti e con un unico risultato a disposizione per rilanciarsi, il successo, Dea sesta con 47 punti, ma con una partita da recuperare contro la Fiorentina e un ritardo attuale di quattro punti dal quinto posto della Roma e di sette punti dal quarto posto del Bologna. Dea da domani attesa da un tour de force di 14 partite, che potrebbero diventare 18, in soli 56 giorni, con dietro l’angolo, subito, mercoledì, la cruciale partita di andata della semifinale di coppa Italia a Firenze.

Gasperini, oltre all’indisponibile De Ketelaere, potrebbe risparmiare anche Koopmeiners per averlo al meglio proprio a Firenze, dando spazio da trequartista al jolly Pasalic. Davanti sicuro Scamacca da prima punta con una probabile staffetta tra Lookman e Miranchuk per il ruolo di seconda punta. In mediana la coppia con De Roon (che oggi compie 33 anni) e Ederson, dietro ballottaggio tra Djimsiti, che ha giocato due gare intere con l’Albania, e il più fresco Hien titolare nelle ultime tre gare con i nerazzurri, con Scalvini e Kolasinac a chiudere il terzetto difensivo davanti alla porta di Carnesecchi.

Nel Napoli forfait annunciato di Kvaratshkelia per problemi muscolari ma ci sarà dall’inizio Osimhen, che ha a sua volta smaltito i risentimenti muscolari e dovrebbe fare reparto offensivo con Politano e Raspadori, con l’alternativa Lindstrom al posto dell’ex Sassuolo.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni in campo per Napoli-Atalanta: NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Lookman. All. Gasperini

Dove vedere la partita

Il match Napoli-Atalanta sarà trasmesso in diretta, dalle 12,30, su Dazn.