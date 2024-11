Atalanta-Napoli, Gasperini non farà turnover prima dello Stoccarda: probabili formazioni e dove vederla

Domani nel ‘lunch match’ delle 12.30 l’Atalanta è di scena al Maradona, per il secondo vero big match di questo inizio di stagione dopo quello alla terza giornata a San Siro contro l’Inter. Scontro al vertice tra la capolista Napoli, a 25 punti, e la Dea, terza a 19, ma lanciatissima dopo quattro successi consecutivi in campionato e un filotto da otto risultati utili su nove gare negli ultimi 40 giorni.

Di fatto è un primo vero scontro diretto nella lotta per lo titolo. “È una partita come le altre, difficile come le altre. Uno scontro da scudetto? Io ragiono con un altro metro, se mi si chiede oggi se l’Atalanta è da scudetto rispondo di no. Poi questa partita arriva solo alla undicesima giornata. Il Napoli ha sei punti di vantaggio e sta facendo qualcosa di straordinario, noi però arriviamo da un buon filotto di risultati, che ci ha permesso di risalire la classifica”, ha spiegato mercoledì sera Gian Piero Gasperini.

Che non farà turn over in vista dell’importante trasferta di Champions mercoledì a Stoccarda. Come sempre giocheranno i migliori a disposizione. L’unico vero dubbio è il modulo, con il classico tridente con Lookman e De Ketelaere a supporto di Retegui oppure con un trequartista, uno tra Pasalic e Samardzic, per dare più copertura al centrocampo rinunciando ad un attaccante, ad uno tra l’anglo nigeriano o il belga.

Lunga la panchina nerazzurra con il rientro di Brescianini per dare un’opzione in più a centrocampo, mentre in difesa sono a disposizione il capitano Toloi, Kossounou e Godfrey per garantire eventuali cambi dei veterani Djimsiti e Kolasinac. Nell’ultimo precedente sotto il Vesuvio, a marzo, roboante successo per 3-0 dell’Atalanta sulle macerie del Napoli allenato da Calzona, ma negli otto anni gasperiniani la Dea ha vinto altre tre volte a Napoli, nel febbraio 2017 (2-0 con doppietta di Caldara), nell’aprile 2019 per 2-1 e nel dicembre 2021 per 3-2.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Dove vederla

Diretta domenica dalle 12.30 su Dazn.