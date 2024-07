L’Atalanta ad un passo da Niccolò Zaniolo: il Galatasaray ha aperto al prestito

Bergamo, 2 luglio 2024 – L’Atalanta è ad un passo da Niccolò Zaniolo. In serata il Galatasaray ha aperto all’ipotesi di un prestito oneroso con diritto di riscatto, come chiesto dalla dirigenza bergamasca. Trattativa in discesa, avviata verso la fumata bianca ma resterebbero ancora dei dettagli da limare: intanto la Dea vorrebbe un accordo da 18 milioni complessivi e i turchi da 20 milioni.

Inoltre andrebbe rimodulato l’ingaggio dell’attaccante ligure, che attualmente percepisce quasi tre milioni netti e dovrebbe accettare una decurtazione del 10%. Decisiva starebbe risultando la volontà del giocatore, che ieri ha compiuto 25 anni, che vuole l’Atalanta, per la vetrina Champions, competizione mai giocata dallo spezzino, e per la possibilità di essere allenato dal maestro Gasperini e di militare in un club ambizioso e organizzato come quello orobico.

Classe 99, l’attaccante spezzino arriva da due annate opache tra i giallorossi di Istanbul, con 10 presenze e 2 gol, e il prestito all’Aston Villa, che non lo ha riscattato, con 39 presenze complessive e 3 gol, ed è in cerca di un rilancio, anche in chiave azzurra, tornando nel nostro campionato.