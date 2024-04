Ora tutti vogliono Scamacca. L’ultimo tesoro della Dea

Uragano Gianluca Scamacca. Giocatore “on fire“ dell’Atalanta dell’ultimo mese e mezzo: cannoniere da 15 gol stagionali, otto gol e tre assist da marzo. Il bomber della doppietta di Anfield Road, il killer del Liverpool, dei due gol decisivi allo Sporting Lisbona e di altri gol pesanti a Napoli, a Cagliari, contro il Verona, mercoledì sera è stato il mattatore assoluto contro la Fiorentina. La rete del 2-1 nerazzurro con una sforbiciata aerea, la rete del possibile 2-0 con una bordata sotto la traversa annullata dal Var per un fallo iniziale, i due assist per la prima rete di Koopmeiners e la terza di Lookman entrambi in contropiede. Realizzatore ma anche suggeritore, uno Scamacca totale, che sta facendo la differenza in maniera clamorosa.

Averlo in campo, da marzo, significa di fatto partire con un gol di vantaggio. A Bergamo succedeva con il primo Zapata (22 gol in sei mesi dal dicembre 2018 a maggio 2019) e con lo stesso colombiano nell’autunno 2021 (12 gol in tre mesi). I paragoni per il 25enne centravanti romano si spendono, in particolare quello con Dzeko che ricorda per statura, movimenti e frequenza realizzativa. Scamacca è letale dentro l’area, ha un tiro da fuori devastante, riesce a segnare anche in maniera acrobatica oltre che di testa. Tutte le big che lo hanno trattato in estate o negli anni scorsi rimpiangono di non aver investito su di lui quando era acquistabile a cifre abbordabili: lo ha fatto la scorsa estate l’Atalanta, spendendo tanto per averlo, con un’operazione da 25 milioni per riportarlo in Italia dopo l’esperienza sotto tono al West Ham. Un investimento importante, considerando anche l’ingaggio del giocatore, diventato l’ennesimo affare di Luca Percassi, che con un terzo dei 75 milioni incassati dallo United per Hojlund ha acquistato una punta che ha già segnato 15 gol contro i 9 del giovane danese la scorsa stagione.

Ennesimo colpaccio nerazzurro Scamacca, ennesimo capolavoro di gestione del giocatore da parte di Gasperini, che in questi mesi ha migliorato tatticamente il centravanti capitolino, incanalando la sua potenza fisica e il suo talento balistico in un gioco che lo coinvolge e lo valorizza. A 25 anni e mezzo, dopo i 5 gol segnati in Europa League, Scamacca adesso diventa un altro pezzo pregiato per l’Atalanta che sta già ricevendo offerte da capogiro per lui, come per i vari Koopmeiners, Ederson, Scalvini, Carnesecchi e per De Ketelaere, non appena verrà riscattato dal Milan. Un centravanti che può esplodere ai prossimi Europei anche con l’Italia, con cui ha segnato a ottobre nella sconfitta azzurra per 3-1. Il ct Spalletti da allora è stato freddo nei suoi confronti, escludendolo dalla tournée americana di marzo, ma la nazionale non potrà fare a meno di questo Scamacca.