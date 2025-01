Atalanta, Gasperini: “Contro l’Inter una partita diversa. Non dobbiamo andare sotto”

Bergamo, 1 gennaio 2025 – La prima dell’Atalanta in Supercoppa. La prima volta in Arabia. Quella di domani sera a Riyad contro l’Inter per la Dea capolista in serie A sarà una doppia prima volta. La squadra nerazzurra è volata a Riyad sulle ali dell’entusiasmo della striscia da 11 vittorie e 2 pareggi in tre mesi in serie A, pronta a giocarsi alla pari la semifinale conto l’Inter. “Ma questa partita sarà diversa rispetto a quelle del campionato. Sarà diversa perché è una partita in 90 minuti, dove ci si gioca un'eliminazione secca e va vista con un'ottica diversa", ha spiegato questa mattina il tecnico Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia a Riyad.

Sottolineando però come, a differenza della sfida del 30 agosto al Meazza terminata 4-0 per i milanesi (e di quella del primo marzo terminata sempre 4-0), la sua Dea stavolta si presenta con delle assenze (mancheranno i centravanti Retegui e Scamacca e manca Cuadrado) ma competitiva in ogni ruolo. “L’Inter è la squadra più forte: bisogna pensare a cosa hanno fatto in questi ultimi tre anni. Le ultime due partite sono state le più difficili per noi, le altre sono state più equilibrate e dovremo stare attenti a non subire inizialmente come è avvenuto nelle ultime due partite, rimanere in gara un po' più a lungo, l'Inter diventa difficile da recuperare se va in vantaggio.”

Atalanta che dovrebbe schierare a difesa della porta di Carnesecchi il trio composto dai veterani Djimsiti e Kolasinac con Hien da centrale, corsie esterne con l’ex Bellanova e Zappacosta, mediana con De Roon e Ederson e davanti il dubbio tra il modulo con il trequartista, con Pasalic che in questo caso sarebbe favorito su Samardzic, dietro gli intoccabili De Ketelaere e Lookman oppure il tridente classico con l’ex Zaniolo (ex a livello giovanile) da ‘falso nueve’. “Non ho ancora deciso, vedremo. Ci sono anche altri come Samardzic. Abbiamo bisogno di avere più calciatori in condizione, questo è un momento importante”, ha glissato Gasperini. Che potrebbe comunque optare per il modulo con il trequartista, con Pasalic, per potersi giocare nella ripresa le soluzioni offensive di Zaniolo, Samardzic e Brescianini.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini