Parla gasperini. Atalanta, c’è l’Empoli sulla via della Champions: "Dalle coppe lo slancio per lo sprint finale»

L’Atalanta regina delle coppe vuole continuare a correre per la Champions in campionato, provando a battere l’Empoli oggi alle 18 al Gewiss Stadium. Nerazzurri che dovrebbero recuperare in extremis Scalvini e Kolasinac in difesa, ma non Toloi. "Abbiamo bisogno di battere l’Empoli per provare a distanziare quelle dietro e tenere il passo di quelle davanti. Affrontiamo un avversario che ha grandi motivazioni. Le qualificazioni ottenute contro Liverpool e Fiorentina devono darci slancio per tutte queste partite che dobbiamo affrontare ogni tre giorni", ha spiegato alla vigilia il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, che si è poi tolto un polemico sassolino dalla scarpa riferendosi all’arbitro Marco Di Bello per l’espulsione e conseguente doppia giornata di squalifica scontata nella semifinale contro la Fiorentina: "Dopo aver fatto abbastanza disastri quell’arbitro ora dirige spesso in Serie B. Almeno in questo un po’ di giustizia c’è stata".

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini. EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Fazzini, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang. All. Nicola.