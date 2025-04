Per il dopo Ederson l’Atalanta monitora il danese Morten Frendrup e Tino Anjorin dell’Empoli

Bergamo, 3 aprile 2025 – In vista del prossimo mercato estivo l’Atalanta monitora due mediani, entrambi stranieri, che si stanno mettendo in bella mostra nel nostro campionato. A fine stagione arriveranno offerte importanti per José Ederson, da top club europei, per cui, pur non dando per scontata la partenza del brasiliano, la dirigenza nerazzurra sta monitorando profili pronti per il presente ma con margini ulteriori di crescita, come alternativa per il brasiliano e anche in ottica futura anche di Marten De Roon, che sabato ha compiuto 34 anni.

L’idea è di puntare su un calciatore già rodato in serie A, già pronto, esperto ma ancora giovane, che possa fare da riserva a De Roon e a Ederson, oppure pronto per crescere vicino all’olandese se il brasiliano dovesse partire. L’identikit porta al nazionale danese Morten Frendrup, classe 2001, cresciuto nel Broendby, da tre anni punto di forza del centrocampo del Genoa. Giocatore già testato nel nostro calcio: 120 presenze con 6 gol e 6 assist dal 2022 con il Grifone tra serie A (76 gettoni con 4 gol), serie B (37 gare e 2 gol) e Coppa Italia. In questo campionato viaggia a 29 presenze con 2 gol e 4 assist: a marzo ha fatto il suo debutto nella nazionale maggiore della Danimarca dopo aver svolto la trafila in tutte le giovanili. Il club rossoblu lo valuta intorno ai 20 milioni: già in inverno, per la finestra del mercato invernale, c’erano stati contatti tra le due dirigenze per parlare del mediano danese.

Un altro talento emergente entrato nei radar nerazzurri è il coetaneo britannico Faustino Adebola Rasheed Anjorin, più sinteticamente Tino Anjorin, dell’Empoli. Centrocampista duttile, 23 anni compiuti a novembre, 17 presenze, con 3 assist, in questa sua prima stagione italiana. Si tratta di un ragazzo che ha vestito le maglie di tutte le rappresentative nazionali giovanili inglesi, svolgendo la trafila giovanile nel Chelsea arrivando a debuttare in prima squadra con i Blues, e ha fatto poi esperienza prima in Russia alla Lokomotiv Mosca, quindi nel calcio britannico scendendo nelle ‘minors’ all’Huddersfield e al Portsmouth, prima di approdare la scorsa estate in Toscana dove è esploso in maglia azzurra. Sono loro, al momento, i due nomi più seguiti in vista del mercato estivo per il centrocampo.