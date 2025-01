Atalanta, nona ai playoff: prossimo avversario Bruges o Sporting Lisbona

Applausi per l’Atalanta che conquista un ottimo 2-2 sul campo del Barcellona, chiudendo nona con 15 punti, mancando di un soffio il sogno dell’acceso diretto agli ottavi di finale.

Il cammino

Dea che chiude con un positivo bilancio di quattro vittorie, di tre pareggi e di una sola sconfitta di misura per 2-3 contro il Real Madrid, con una differenza reti con un saldo positivo di più 14, e con una vagonata di rimpianti per i due 0-0 casalinghi contro l’Arsenal, con rigore fallito nella ripresa da Retegui, e contro il Celtic, in due serate di predominio nerazzurro non concretizzato per le grandi serate dei portieri Saya e Schmeichel.

Bergamaschi che si confermano realtà di alto livello europeo, noni in un girone da trentasei squadre, primi nella griglia dei playoff e ora attesi dal sorteggio da un avversario abbordabile, uno tra il Bruges e lo Sporting Lisbona, affrontato quattro volte lo scorso anno in Europa League.

Più avanti

Poi, in caso di qualificazione, un altro avversario abbordabile tra i francesi del Lille, dell’ex Hateboer, o gli inglesi dell’Aston Villa. Dea che avrà comunque il vantaggio di avere il fattore campo nel match di ritorno. Gasperini può sorridere, per il carattere, la mentalità e la tenuta della sua Dea, capace di spaventare il Barcellona nel primo tempo e poi di recuperare due volte lo svantaggio, senza poi poter attaccare a testa bassa nel finale sotto di uomo dopo l’uscita per infortunio di Scalvini a cambi già esauriti. Ora testa al campionato, con la gara casalinga di sabato contro il Torino, e poi martedì ancora una notturna con lo scontro secco al Gewiss nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna.

