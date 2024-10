Atalanta modello vincente e sostenibile. Gli elogi del presidente Uefa Aleksander Ceferin

L’Atalanta è una potenza del calcio europeo e un modello virtuoso e vincente cui tutti i club dovrebbe guardare.

Parole del numero uno della Uefa, il presidente Aleksander Ceferin, che parlando al vertice dell’Eca ad Atene ha indicato nella Dea l’esempio da seguire per tutte le società: una provinciale, terza realtà regionale dopo colossi come Inter e Milan, arrivata sul trono europeo pur mantenendo i conti in regola.

“Basta guardare l'Atalanta, vincitrice dell'Europa League e originaria di una regione dominata da due ‘giganti’. Contro ogni previsione si è affermata come una potenza europea. La scorsa stagione ha festeggiato il suo primo titolo continentale in assoluto, un risultato incredibile per un club che ha bussato alla porta dell'eccellenza dal 2020, quando ha sfiorato la semifinale di Champions League”, ha spiegato Ceferin.

Ricordando gli esempi vincenti rappresentati dall’Atalanta e dall’Olympiacos Pireo, vincitrici delle ultime edizioni dell’Europa League e della Conference League: “Il loro successo è basato su idee coraggiose combinate con visione e con una gestione finanziaria sostenibile. L'Atalanta e l'Olympiacos di Atene sono la prova vivente che anche i club più piccoli possono arrivare ai vertici del calcio europeo”.

Pronto il ringraziamento a Ceferin da parte dell’Atalanta attraverso il suo sito web: “Il Presidente Antonio Percassi e l’Amministratore Delegato Luca Percassi ringraziano sentitamente il Presidente della UEFA, Aleksander Ceferin facendosi portavoce del sentimento di profonda gratitudine nei suoi confronti da parte di tutta Atalanta BC per le belle parole spese dallo stesso Ceferin in apertura dell’Assemblea della ECA”.