QUI AtalanTA. Benemerenza civica assegnata a De Roon. Pallone d’oro africano trionfo di Lookman

Sempre più bergamasco, sempre più bandiera. Marten Elco De Roon, da un anno diventato capitano dell’Atalanta sul campo (al posto di Toloi spesso infortunato), eroe silenzioso ma imprescindibile in questi nove anni di scalata nerazzurra fino al primato solitario in serie A, ieri sera ha ricevuto dal consiglio comunale di Bergamo la Benemeranza civica in una cerimonia al Teatro Sociale. Un attestato di appartenenza alla città che lo ha accolto e adottato dal 2015, trasformandolo in un bergamasco doc, tanto che il 33enne mediano olandese infila spesso termini dialettali nelle sue dichiarazioni pubbliche o sui social. "Grazie - ha detto De Roon - alla gente di questa città per l’amore e l’affetto che sento ogni giorno, per il supporto in momenti difficili e belli, grazie all’Atalanta e alla famiglia Percassi che mi ha voluto e rivoluto dopo la mia esperienza in Inghilterra, al mister Gasperini decisivo per la mia carriera e per aver ispirato noi calciatori a fare cose impensabili, ai miei compagni che mi hanno sempre supportato". Nella serata di ieri ha gioito anche un altro atalantino, Ademola Lookman, che ha conquistato il Pallone d’Oro africano. L’attaccante bergamasco è stato protagonista di una grande annata, coronata con la tripletta nella finale di Europa League vinta dalla Dea ai danni del Bayer Leverkusen.Fab.Car.