Qui atalanta. Dea, è già mercato. Blindato Ederson

L’Atalanta sta blindando il suo futuro. Giocando come sempre d’anticipo. Anche con il brasiliano Ederson, prolungando il suo contratto, in scadenza nel 2026, di almeno un’altra stagione con l’opzione per la successiva. L’ex Fortaleza in estate sarà fuori dal mercato, vista l’uscita di Koopmeiners, ma la Dea lo sta blindando con un contratto pluriennale. A gennaio il club nerazzurro ha esteso le scadenze contrattuali di tutti i suoi giovani gioielli. Dal portiere Carnesecchi, che si è accordato per un’estensione ulteriore fino al 2028 con adeguamento dell’ingaggio, agli altri due canterani. Scalvini, che a giugno aveva già esteso fino al 2027 ha poi allungato fino al 2028, come il laterale Ruggeri, entrambi con adeguamento salariale. I tre gioielli prodotti della ‘Cantera’ di Zingonia dunque saranno controllati dalla Dea fino al giugno 2028 e nelle intenzioni del club saranno anche la spina dorsale di una squadra giovane, con quasi tutti giocatori sotto i 26 anni, garantendo un ciclo importante nei prossimi anni, con i vari Lookman, Ederson, Scamacca, Toure’, Hien e ovviamente De Ketelaere e Holm che saranno riscattati rispettivamente dal Milan e dallo Spezia alla cifra fissata di 23 milioni il belga e di 7 lo svedese.Fab. Car.