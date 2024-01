Qui Atalanta. Dea schiacciasassi in campionato. La priorità di Gasp è il quarto posto

L’Atalanta senza il fardello degli impegni europei ha preso il volo. A suon di vittorie e di gol. Nelle ultime cinque settimane sette vittorie e un pareggio in nove partite, con la sola nota stonata della sconfitta a Bologna. Dea macchina da gol: ventidue segnati in nove partite. E in casa un ruolino di marcia da cinque vittorie consecutive contro Milan, Salernitana, Lecce e Frosinone, cui va aggiunto il successo in Coppa Italia contro il Sassuolo.

La squadra di Gasperini è l’unica con Fiorentina e Lazio ad essere ancora in corsa su tre fronti, anche se ora la priorità è tutta per il campionato con l’assalto al quarto posto, distante solo un punto, e un calendario che prevede altre due gare casalinghe contro Udinese e Lazio. "Siamo in un ottimo periodo come risultati, gioco e crescita individuale di tanti giocatori. Le qualificazioni in Europa League e Coppa Italia hanno dato energie e morale per il campionato, che in questo momento è la nostra priorità. Non avere più l’Europa ci permette di avere più energie per il campionato", ha spiegato Gasperini (nella foto) dopo il 5-0 rifilato al Frosinone. Atalanta all’arrembaggio, che va in gol con cinque marcatori diversi contro il Frosinone, che nelle ultime cinque settimane ha trovato 5 gol da De Ketelaere, 4 da Koopmeiners e Muriel, due a testa da Lookman e Miranchuk. Senza dimenticare Pasalic, un gol ma cinque assist nell’ultimo mese e mezzo.

A dimostrazione di come nell’orchestra gasperiniana tutti siano protagonisti a turno, anche se gregari. Nelle ultime settimane per esempio il nome nuovo è quello del 23enne laterale destro Emil Holm, titolare contro Roma, Milan e Frosinone. Mercoledì al Meazza l’assist dello svedese per il pareggio di Koopmeiners ha girato la sfida contro il Milan. Lunedì sera lo scandinavo si è procurato il rigore del vantaggio e ha poi segnato il 5-0. Tanti protagonisti, da Ederson, sei gol stagionali, a De Roon, Ruggeri o Zappacosta, fino al blocco dei difensori. Ma Gasperini ha ancora risorse tecniche da scoprire e valorizzare: il bomber Scamacca non segna dal 30 novembre e in questo ciclo di vittorie non ha impattato, mentre El Bilal Tourè, il grande acquisto estivo da 30 milioni, non ha ancora fatto il suo esordio. Dea che deve poi inserire il rinforzo difensivo Isak Hien, appena acquistato per 9 milioni dal Verona.

E attende recuperi importanti come quelli di Toloi in difesa e Hateboer sulla corsia destra,e a fine mese anche il ritorno del cannoniere Lookman, 7 gol stagionali,dalla Coppa d’Africa.

Fabrizio Carcano