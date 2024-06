QUI ATALANTA. La Dea ha deciso. Riscatterà. De Ketelaere (con lo sconto)

Entro venerdì l’Atalanta eserciterà il diritto di riscatto per Charles De Ketelaere con lo sconto: 20 milioni, più ulteriori 2 di bonus e un 10% su un’eventuale cessione futura del giocatore. Si tratta solo di una formalità, perché la società nerazzurra già da diversi mesi ha deciso di tenersi l’attaccante di Bruges, reduce a Bergamo dalla miglior stagione della sua carriera, con 50 gare giocate su 56, con 14 gol e 11 assist nelle tre competizioni. Un fattore CDK, giocatore più volte elogiato da Gasperini per il rendimento, l’impegno e la mentalità e per i margini di ulteriore crescita tecnica e fisica che ha ancora a soli 23 anni compiuti a marzo. La Dea non intende privarsene e lo stesso Luca Percassi nelle varie dichiarazioni pubbliche lo ha più volte ribadito. L’Atalanta peraltro lo inseguiva già da anni e lo aveva trattato con il Bruges nel 2020. Questione di giorni, ma De Ketelaere verrà riscattato e sarà la prima vera mossa del mercato nerazzurro (aperto sabato dalla cessione definitiva del 24enne attaccante gambiano Ebrima Colley agli svizzeri dello Young Boys). La dirigenza atalantina con quella milanista potrebbe parlare anche di un altro talento offensivo classe 2001: Daniel Maldini, esploso nell’ultima stagione in prestito a Monza. Intanto per la fascia sinistra, c’è l’ipotesi di un suggestivo ritorno dell’ex Robin Gosens, 30 anni da compiere tra poco: ma l’Union Berlino chiede 10 milioni.

Fabrizio Carcano