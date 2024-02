Qui Atalanta. Pasalic, jolly della Dea: sa fare tutto

Nessuno, tra i centrocampisti, ha segnato come lui in Italia negli ultimi cinque anni e mezzo: 41 gol per Mario Pasalic dal 2018 a oggi, davanti a Milinkovic Savic (40), Calhanoglu (35) e Luis Alberto (33). Basta questo dato per fotografare l’utilità di questo giocatore difficile da incasellare: a Bergamo Gasp lo ha fatto giocare con ottimo rendimento da mediano, mezz’ala, trequartista, seconda punta, falso nueve. Duttile, specialista negli ingressi a gara in corso: questo il ritratto del 29enne croato approdato a Bergamo nel luglio 2018. Giocatore sottovalutato anche mediaticamente, ogni anno chiuso nel suo ruolo da una concorrenza difficile: prima i vari Ilicic, Gomez, Pessina, Malinovskyi. Ora Koopmeiners, Ederson, De Ketelaere. Ma alla fine Pasalic si è sempre ritagliato i suoi spazi. Quest’anno ha giocato 970 minuti, in pratica meno di 11 partite, ma ha già messo a referto 3 reti e 3 assist, entrando però in molte azioni da gol. Fabrizio Carcano