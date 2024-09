Qui atalanta. Retegui-Lookman per provare a sfatare il tabù Fiorentina. Si ferma Godfrey

L’Atalanta si prepara a tornare a giocare davanti al proprio pubblico dopo circa tre mesi e mezzo. Domani alle 15 il debutto casalingo stagionale al Gewiss Stadium, dopo tre trasferte consecutive, contro la Fiorentina, autentica “bestia nera“, vincitrice quattro volte su sei dal settembre 2021 nel catino di viale Giulio Cesare tra campionato e Coppa Italia. Partita da vincere per la Dea, che dovrebbe schierare l’inedita coppia formata da Lookman e Retegui: finora hanno giocato insieme uno spezzone di mezz’ora nella finale di Supercoppa a Varsavia contro il Real Madrid. Gasperini, per avere maggiore impatto offensivo fin dall’inizio, potrebbe varare il 3-4-3 con un tridente con De Ketelaere da terza punta, o da trequartista avanzato. Una novità anche in questo caso perché contro il Real Madrid il belga era uscito proprio per fare posto a Retegui. L’alternativa è Samardzic da trequartista. Si tratta comunque di assetti inediti per i nerazzurri, che dovranno utilizzare questo trittico di gare casalinghe ravvicinate, tre in otto giorni, con l’Arsenal in Champions giovedì e poi il successivo lunedì contro il Como, per affinare l’intesa tra i giocatori offensivi, estendendola anche al rientrante Nicolò Zaniolo, venti minuti giocati a Torino. Dietro in dubbio Kolasinac, mentre Godfrey si è fermato per il mal di schiena.Fab.Car.