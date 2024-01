Qui Atalanta. Scamacca-De Ketelaere, Dea con vista Europa

L’Atalanta vuole riprendersi almeno momentaneamente il quarto posto. Questo pomeriggio alle 15, al Gewiss Stadium, arriva l’Udinese, che non batte i nerazzurri da dodici incontri e sta oscillando tra buone prestazioni, come quelle offerte contro Fiorentina e Milan, e risultati deficitari. Friulani con 18 punti ad una sola lunghezza dalla zona retrocessione e in difficoltà, ma Gian Piero Gasperini, che ieri al centro sportivo di Zingonia ha festeggiato i suoi 66 anni, non si fida e tiene alta la guardia, spronando la sua squadra a battere un altro colpo. Dea quinta a 33 punti, a -1 dalla zona Champions, lanciatissima da cinque vittorie casalinghe consecutive con 16 gol segnati e in striscia positiva con sette vittorie e un pareggio nelle ultime nove giornate.

"Sarà una partita difficile, perché loro sanno difendersi in modo compatto e ripartire molto bene. L’Udinese è una squadra che ha dei valori che la sua classifica non rispecchia e anche contro il Milan ha giocato un’ottima gara. All’andata abbiamo sofferto e siamo stati fortunati a raddrizzarla nel finale. Vincere significherebbe dare continuità a questo periodo, sarebbe una dimostrazione di qualità e di forza da parte nostra", ha spiegato alla vigilia Gasperini. Che oggi avrà l’organico quasi al completo con le sole eccezioni di Koopmeiners e Hien, fermati rispettivamente da un taglio al malleolo suturato con punti e da un problema muscolare al bicipite femorale.

Davanti, senza Lookman impegnato in Coppa d’Africa, probabile occasione da titolare per il bomber Gianluca Scamacca in coppia con Charles De Ketelaere, mentre l’ex di turno Muriel, di solito sempre a segno contro i friulani, dovrebbe partire dalla panchina. Dove si accomoderà anche l’atteso El Bilal Touré, che potrebbe esordire nella ripresa dopo cinque mesi e mezzo trascorsi ai box, anche se Gasp a riguardo è stato cauto: "Si sta allenando da due settimane con noi e dal punto di vista fisico sta dando buone sensazioni, ha recuperato dall’infortunio, ma essendo fermo da dieci mesi deve recuperare tutte le qualità da calciatore che sono un po’ appannate, il saper calciare, colpire la palla, contrastare. Adesso che sta bene penso che recupererà in fretta". Dietro il trio Djimsiti-Scalvini-Kolasinac con Carnesecchi tra i pali, per gli esterni Holm favorito su Zappacosta a destra con Ruggeri a sinistra, in mezzo la tenaglia De Roon-Ederson con ballottaggio per il trequartista tra Pasalic e Miranchuk.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi.