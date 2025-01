Calvert-Lewin e Cherki: due nomi per l’attacco dell’Atalanta

Bergamo, 6 gennaio 2025 – Salutato Ben Godfrey, ceduto temporaneamente in prestito semestrale all’Ipswich Town, ora l’Atalanta cerca un attaccante per avere davanti una quinta punta. Gasperini dopo la partita contro la Lazio ha ribadito che “davanti numericamente non siamo in tanti”. Quattro punte per tre posti, in attesa tra un mese e mezzo del rientro anche di Gianluca Scamacca. Nel mirino dei nerazzurri c’è un attaccante con caratteristiche diverse dai vari Lookman, De Ketelaere e Zaniolo, per dare una soluzione offensiva ulteriore a Gasperini. Resta sempre nei radar nerazzurri Domenico Berardi, tre gol e dieci assist in dodici presenze in B con il Sassuolo che però non intende privarsene, non per un prestito semestrale ma solo per una cessione definitiva ad una cifra non inferiore ai 15 milioni. Per questo la dirigenza nerazzurra sta sondando il mercato italiano, anche se non decollano le ipotesi Maldini e Raspadori, sia quello estero.Due i nomi attenzionati.

Nel mirino

Il primo è quello di un giocatore esperto, già pronto, il 27enne britannico Dominic Calvert-Lewin ex compagno di Lookman all’Everton, che a giugno si svincola a parametro zero e potrebbe salutare anticipatamente i Toffees. Un altro profilo alla Lookman, un altro grande talento giovanile che si poi smarrito in Premier League dove è esploso con 29 gol tra il 2019 e il 2021 ma ha poi faticato nelle stagioni successive. In questa prima metà di stagione con l’Everton ha collezionato 19 presenze e solo 2 gol: l’attaccante britannico ora vorrebbe rilanciarsi altrove. In alternativa viene monitorato anche il talento emergente francese Rayan Cherki, 21enne fantasista della Under 21 transalpina (con tre presenze alle Olimpiadi) esploso nel Lione, club indebitato e costretto a vendere per fare cassa subito. Viene valutato intorno ai 18 milioni: in questa prima metà di stagione Cherki in 12 presenze in Ligue1 ha messo a referto tre gol e tre assist.