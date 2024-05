Atalanta, giovedì il ritorno di Europa League contro il Marsiglia: davanti il tridente. Le probabili formazioni

Bergamo, 8 maggio 2024 – “Vogliamo raggiungere la finale di Europa League, vogliamo giocare un'altra finale oltre a quella di Coppa Italia". Domani sera alle 21, al Gewiss Stadium, l’Atalanta si gioca per la seconda volta dopo 36 anni la partita più importante della sua storia: nell’aprile 1988 la semifinale di Coppa delle Coppe persa al Comunale contro i belgi del Malines. Stavolta l’ultimo ostacolo, per conquistare la prima finale europea in 117 anni di storia del club nerazzurro, è l’Olympique Marsiglia, che arranca al settimo posto nella Ligue 1 francese. L’avversario meno insidioso che potesse capitare pensando a Bayer Leverkusen e Roma dall’altra parte del tabellone.

Transalpini che in casa hanno conquistato cinque vittorie e due pareggi in questa Europa League, ma hanno poi sempre perso in trasferta nei tre turni ad eliminazione diretta. Si riparte dall’1-1 dell’andata, passa chi vince nei tempi regolamentari o nei supplementari, altrimenti in caso di parità ci saranno i rigori, che l’OM ha affrontato a settembre perdendo i preliminari di Champions contro il Panathinaikos (per le decisive parate del portiere bergamasco Alberto Brignoli) e poi nei quarti di finale, eliminando il Benfica.

Per la Dea i rigori furono fatali nell’agosto 2018 nei preliminari di Europa League a Copenaghen. I bookmakers internazionali pagano a 1,7 la qualificazione della Dea e triplicano la posta, a 4,8, per il passaggio del Marsiglia. Francesi che hanno potuto riposare nell’ultimo turno di campionato, avendo l’intera settimana per preparare questa sfida, a differenza dei bergamaschi scesi in campi lunedì a Salerno.

"Ma quando vinci le energie nervose e la fiducia aumentano. Non possiamo pensare a quante partite dobbiamo giocare ma al Marsiglia, che è una squadra di valore. All'andata abbiamo visto che possiamo farcela.” Gasp consapevole che la Dea avrà dalla sua la bolgia dei 15mila del Gewiss: “Quello che si avverte in città è straordinario e questa è una carica in più. A questi appuntamenti ci si deve presentare al meglio delle proprie possibilità: tutti giocatori preparati per giocare 90 o 120 minuti". Atalanta che confermerà Musso in porta, con trio difensivo formato da Djimsiti, Hien e Scalvini, in mediana la coppia De Roon -Ederson, mentre sulle corsie esterne ci saranno Zappacosta e Ruggeri. Koopmeiners sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo De Ketelaere-Scamacca. Probabili formazioni Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini. O.Marsiglia (4-3-3): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Luis Henrique. All. Gasset Dove vederla: diretta giovedì dalle 21 su Dazn e SkySport