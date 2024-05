Atalanta-Marsiglia, la semifinale di Europa League in tv: probabili formazioni e dove vederla

Bergamo, 8 maggio 2024 – Atalanta a caccia della storia. Giovedì 9 maggio al Gewiss Stadium si gioca la semifinale di ritorno di Europa League tra la Dea e il Marsiglia e si parte dall’uno a uno dell’andata, risultato che lascia i giochi totalmente aperti. La squadra di Gasperini sta inseguendo la Champions League in campionato, ha raggiunto la Roma, ha una partita in meno e nel weekend ospiterà proprio i giallorossi, ma è in gioco anche in Coppa Italia, finale il 15 maggio con la Juve, e in Europa League dove servirà battere l’Olympique per accedere all’ultimo atto in programma a Dublino mercoledì 22 maggio. Sarebbe un traguardo storico per i nerazzurri che mai hanno vinto un trofeo europeo nella loro lunga storia. Sarà una settimana campale per i nerazzurri. Il quinto posto in classifica al pari della Roma tiene in corsa Champions la Dea che è anche a meno quattro dal Bologna quarto e domenica al Gewiss arriva proprio la Roma. Doppia occasione per l’Atalanta che può arrivare in Champions tramite classifica oppure vincendo l’Europa League. Il 15 maggio, invece, la finale di Coppa Italia contro la Juve ma con la pesante squalifica di Scamacca, che infatti sarà titolare contro il Marsiglia e presumibilmente contro la Roma. Insomma, trittico Marsiglia, Roma, Juventus nel giro di sette giorni. Nei primi due casi la Dea potrà fare affidamento sul pubblico del Gewiss Stadium, che dovrà essere caldissimo esattamente come quello marsigliese dell’andata. Servirà, inoltre, una prestazione coraggiosa e attenta per cercare di vincere una partita non facile e contro una squadra atletica, fisica e tecnica.

I criteri di qualificazione

La gara di andata è terminata uno a uno con le reti di Scamacca all’11’ e Mbemba al 20’, con l’Atalanta che ha sofferto ma stretto i denti al cospetto di un Velodrome caldissimo. Il risultato è stato tutto sommato giusto e lascia aperti i giochi per il ritorno. Con l’abolizione della regola dei gol in trasferta i criteri di qualificazione sono molto chiari. All’Atalanta serve vincere con qualsiasi risultato nei regolamentari per passare il turno. In caso di parità al 90' si andrà ai supplementari, senza Golden goal, e in caso di ulteriore parità toccherà ai rigori decretare la finalista.

Probabili formazioni

Non farà calcoli Gasperini che nella trasferta di campionato a Salerno aveva tenuto inizialmente a riposo qualche big, poi schierato nella ripresa visto il vantaggio granata da ribaltare nella rincorsa alla Champions. 3-4-1-2 consolidato per Gasp che farà affidamento su Scalvini, Djimsiti e Hien in difesa, a centrocampo Zappacosta, De Roon, Ederson e Ruggeri, mentre tra le linee agirà il solito Koopmeiners alle spalle di De Ketelaere e Scamacca. Difesa a 4 per il Marsiglia di Gasset che schiererà il 4-3-3 con Clauss, Mbemba, Balerdi e Murillo davanti a Lopez, in mezzo Harit, Veretout e Kondogbia, mentre in attacco spazio a Sarr, Aubameyang e Luis Henrique.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

Marsiglia (4-3-3): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Luis Henrique. All. Gasset

Precedenti

L’unico precedente tra le due squadre risale alla gara di andata terminata uno a uno, ma in generale la Dea ha giocato otto volte contro squadre francesi con un bilancio di cinque vittorie (due contro Metz e Strasburgo e una contro il Lione), un pareggio e una sconfitta. Quest’ultima è maturata con il Psg nella fase finale della Champions League in piena pandemia. Si giocò i quarti di finale in gara secca e al vantaggio di Pasalic nel primo tempo risposero i parigini con due gol in pieno recupero di Marquinhos e Choupo Moting. Per quanto riguarda il Marsiglia c’è un precedente contro una squadra italiana in semifinale di Europa League, allora Coppa Uefa. Si risale al 1999 contro il Bologna, che venne eliminato con un doppio pareggio a causa dei gol in trasferta. Allo zero a zero di Marsiglia ci fu l’uno a uno di Bologna (Paramatti e rigore finale di Blanc).

Le parole di Gian Piero Gasperini

Settimana decisiva per l’Atalanta che avrà in sette giorni un triplo impegno da brividi. Si parte con il Marsiglia giovedì 9 maggio, poi la Roma nel weekend, scontro diretto Champions, e il 15 maggio la finale di Coppa Italia con la Juve. Tutto in una settimana. Il pensiero di Gasperini a Sky: “Ci giochiamo una buona parte della stagione in sette giorni e speriamo di giocare la gara più importante più avanti - le sue parole - La soddisfazione è la certezza dell’Europa, poi vedremo di che tipo. Siamo fiduciosi dopo il risultato dell’andata e vogliamo raggiungere un traguardo mai raggiunto prima”. In Italia si parla molto del tema legato ai calendari, alle troppe partite in programma e alla difficoltà di inserire eventuali recuperi. Intanto, il Marsiglia ha avuto un po’ più di tempo per preparare la partita: “Della riduzione delle partite si parla da tempo, ma serve che poi non vengano cambiate le gare di campionato con partite di altre competizioni. Rimarrebbe tutto uguale. Di sicuro tante partite così ravvicinate non solo l’ideale ma non dobbiamo pensarci. Testa al Marsiglia”. Manca un solo passo a una storica finale europea, Gasp sogna l’impresa: “Possiamo raggiungere una finale e sarebbe un traguardo straordinario. All’andata il Marsiglia ha fatto pesare il fattore campo e adesso toccherà a noi. Vogliamo andare in finale”. E occhio anche ai rigori, comunque possibili a maggior ragione dopo l’abolizione della regola dei gol in trasferta: “Li proveremo, perché non c’è pareggio e una delle due dovrà vincere”, la chiosa di Gasp.

Dove vederla in tv

Atalanta-Marsiglia valevole per la semifinale di ritorno di Europa League si gioca giovedì 9 maggio alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo, con diretta a pagamento su Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Live streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn. Su Sky telecronaca di Compagnoni-Marchegiani, su Dazn ci sarà Stefano Borghi.

MANUEL MINGUZZI