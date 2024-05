L’Atalanta rimonta la Salernitana e aggancia la Roma in classifica: è testa a testa Champions

Inarrestabile l’Atalanta sempre in corsa su tre fronti, senza cedere nulla. La Dea ‘regina di coppe’ in una settimana, vincendo a Salerno la terza partita consecutiva dopo quelle a Monza e contro l’Empoli, ha rimontato cinque punti di distacco alla Roma, che pareva in fuga con 56 punti contro i 51 dei nerazzurri, agganciando i giallorossi al quinto posto a quota 60.

In una corsa che ora vede i bergamaschi nettamente favoriti sui capitolini, avendo infatti ancora da recuperare la partita casalinga contro la Fiorentina e domenica il vantaggio di giocarsi lo scontro diretto contro i giallorossi al Gewiss, davanti al proprio pubblico.

Atalanta che a Salerno ha sofferto più del previsto, dovendo rincorrere la pugnace Salernitana, andata in vantaggio a sorpresa in contropiede dopo 18 minuti con il velocissimo Tchaouna, per quasi un’ora, ribaltandola grazie al talento infinito delle sue stelle, Teun Koopmeiners e Gianluca Scamacca, 32 gol stagionali, 23 nel 2024.

Gasperini l’ha rimontata con la profondità della sua panchina, inserendo nell’intervallo oltre a RoboKoop anche De Ketelaere e Ruggeri, cambiando il ritmo contro una Salernitana che ha speso tutto nei primi 55 minuti ma inevitabilmente ha ceduto nell’ultima mezz’ora, pur cercando ancora il pareggio nel finale.

Salernitana coriacea, che ha onorato l’impegno pur essendo già retrocessa da settimane, ma l’Atalanta ha fatto valere la legge del più forte, la legge di chi ha giocatori di alto livello internazionale come Koopmeiners, Scamacca, Lookman o De Ketelaere.

Ora l’Atalanta ha 72 ore per farsi trovare al top giovedì sera per la partita più importante della sua storia, la semifinale di ritorno di Europa League contro l’Olympique Marsiglia, tutta da giocare ripartendo dall’1-1 dell’andata al Velodrome.