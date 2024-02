Atalanta-Sassuolo: la Dea è senza Lookman e Palomino, ma vuole l’ottava vittoria consecutiva in casa

Bergamo, 16 febbraio 2024 – Domani sera al Gewiss Stadium l’Atalanta, contro un Sassuolo in grande difficoltà, cerca la sua quinta vittoria consecutiva in campionato: sarebbe l’ottava consecutiva in casa. Partita sulla carta a senso unico, con la Dea lanciata come un treno: negli ultimi due mesi tra campionato e coppe dieci vittorie e un pareggio in dodici partite. Nerazzurri che in questo 2024 hanno vinto sei partite su sette, con il solo pareggio a Roma il 7 gennaio.

Numeri da rullo compressore per una Dea che sulla carta non dovrebbe avere problemi contro un Sassuolo privo della sua stella Berardi, oltre che di Obiang e Toljan. Il tecnico degli emiliani, Dionisi, a Bergamo probabilmente si gioca la panchina dopo il deludente pareggio casalingo di sabato scorso contro il Torino.

In questa stagione già due incroci tra nerazzurri e neroverdi: alla prima del girone di andata, ad agosto, vittoria atalantina per 2-0 al Mapei con reti nel finale di De Ketelaere e Zortea, poi a gennaio un facile 3-1 in Coppa Italia, ma gli emiliani schieravano le riserve. Dea senza Palomino e senza il cannoniere Ademola Lookman, rientrato in gruppo giovedì ma subito fermo per una caviglia dolorante, in conseguenza di una distorsione rimediata nella finale della Coppa d’Africa contro la Costa d’Avorio. L’anglo nigeriano rischia di saltare anche la successiva contro il Milan.

Davanti ci sarà ancora la coppia formata dall’incontenibile De Ketelaere e da Scamacca, ex di turno, esploso nel Sassuolo nel 2021-22 con 16 gol. Dietro rientra dopo tre settimane lo svedese Hien, che andrà in panchina: il trio difensivo davanti a Carnesecchi sara formato da Djimsiti, Scalvini e Kolasinac con il capitano Toloi come alternativa. In mezzo solita tenaglia De Roon-Ederson alle spalle del trequartista Koopmeiners. Sulle corsie i giovani Holm e Ruggeri favoriti sui veterani Hateboer e Zappacosta. Pronti a uscire dalla panchina, nella ripresa, i vari Pasalic, Miranchuk e Toure’.

Atalanta-Sassuolo, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All.: Gasperini SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All.: Dionisi. Arbitro: Prontera di Bologna.

Dove vederla

Diretta dalle ore 20.45 su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (numero 251)