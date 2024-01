Coppa Italia, Atalanta-Sassuolo 0-0: ottavo di finale in diretta

Bergamo, 3 gennaio 2023 – Continuano le sfide degli ottavi di finale di Coppa Italia. Alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo va in scena la sfida tra Atalanta e Sassuolo: chi vince affronterà nei quarti il Milan, che martedì sera ha eliminato il Cagliari. Per i nerazzurri è il debutto nella competizione, mentre i neroverdi si presentano alla partita dopo aver superato il Cesena e lo Spezia.

Gasperini, tecnico della Dea, punta molto sulla Coppa Italia: “Abbiamo giocato due finali negli ultimi anni senza riuscire a vincerle e per una società come la nostra è l'unico trofeo avvicinabile. Per una società come la nostra è difficile pensare allo scudetto e alla Champions. Nell'albo d'oro sono sempre le stesse squadre che vincono, noi cercheremo di inserirci”.

Le notizie in diretta