Atalanta-Milan in tv, probabili formazioni e orario. Gasperini punta su De Ketelaere, Fonseca sui titolarissimi

Bergamo, 6 dicembre 2024 – Gioca d’anticipo la Serie A di calcio che propone già al venerdì il piatto forte della quindicesima giornata, che sarà servito questa sera alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo (match in diretta su Dazn), dove si affronteranno Atalanta e Milan, due squadre che stanno attraversando un ottimo momento di forma. I bergamaschi si presentano addirittura all’appuntamento con una striscia positiva aperta in campionato di otto vittorie, valse la seconda posizione in solitaria a -1 dal Napoli di Antonio Conte. Sembra però aver trovato una prima quadratura anche il Milan che arriva al Gewiss Stadium dopo i convincenti successi contro Empoli e Sassuolo (in Coppa Italia), i quali hanno allungato a sette il numero di risultati utili consecutivi tra campionato e coppe dei rossoneri, che non vogliono però assolutamente fermarsi ben sapendo che questa sera l’asticella del coefficiente di difficoltà tornerà ad alzarsi notevolmente: “Non è mai un buon momento per affrontare una squadra come l’Atalanta. Siamo in crescita e sento che la squadra ha fiducia – ha spiegato il tecnico rossonero Paulo Fonseca nella consueta conferenza stampa prepartita –. Loro arrivano da otto vittorie di fila, gare in cui hanno segnato 26 gol e ne ha subiti solo quattro. Sono fortissimi e sarà per noi una partita molto difficile, ma siamo pronti e abbiamo la giusta per affrontarli. Gara decisiva? Non credo che i ragazzi abbiano bisogno di questa partita per acquisire consapevolezza in ciò che stanno facendo; quindi, per me sarà importante ma non decisiva. Può portare tanti aspetti positivi e una vittoria ci darebbe ulteriore fiducia in chiave futura”.