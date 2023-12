Atalanta, contro il Bologna sarà un confronto diretto per la Champions

Bergamo, 22 dicembre 2023 – Tradizione nettamente favorevole alla Dea contro i rossoblu negli ultimi sette anni: dal 2016 con Gasperini in panchina 11 vittorie nerazzurre, due pareggi e una sola vittoria degli emiliani, lo scorso aprile, per 2-0 a Bergamo con reti di Sansone e Zirkzee.

Atalanta che al Dall’Ara con Gasp non ha mai perso con cinque vittorie e due pareggi e ha l’indubbio vantaggio di aver goduto dell’intera settimana per preparare il match, mentre il Bologna ha avuto l’impegno settimanale in Coppa Italia vinto al Meazza contro l’Inter.

Sfida nella sfida quella tra allievo e maestro tra Thiago Motta, giocatore di Gasperini ai tempi del Genoa e suo discepolo a livello tattico, con una squadra che dall’estate 2022 l’ex direttore sportivo nerazzurro Giovanni Sartori ha assemblato sul modello atalantino, pescando talenti da valorizzare soprattutto nei campionati olandese e belga.

Due gli ex di turno, la meteora Riccardo Orsolini, a Bergamo per un semestre nel 2017 quando aveva vent’anni, e la bandiera Remo Freuler, per sei anni e mezzo in maglia atalantina, dal gennaio 2016 all’estate 2022, quasi sempre titolare, con 260 presenze e 21 reti, nella scalata della Dea dalla zona retrocessione fino ai quarti di finale di Champions.

Gasperini dovrebbe recuperare davanti anche Gianluca Scamacca, che da mercoledì ha ripreso a lavorare con il gruppo, e ha grande abbondanza nel reparto offensivo con Lookman e Muriel che potrebbero partire titolari, con De Ketelaere e Miranchuk pronti per la ripresa.

Dietro torna Kolasinac dal primo minuto con Djimsiti e Scalvini a guardia della porta di Musso che torna tra i pali dopo aver riposato contro Rakow e Salernitana per lasciare spazio al vice Carnesecchi.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta

Atalanta (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Zappacosta; Ederson, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Muriel, Lookman. All. Gasperini

Dove vederla in tv

Partita in diretta dalle 15 su Dazn e Sky.