Juve, Adrien si candida a titolare domani a Frosinone: piace sempre il centrocampista del Tottenham, resta calda la pista Phillips. Allegri ritrova Rabiot e prenota già Hojbjerg

La Juventus torna a giocare domani contro il Frosinone (ore 12.30) a distanza di cinque stagioni dall’ultima volta e anche nel 2018-2019 sulla panchina dei bianconeri c’era Massimiliano Allegri. Allo Stadio Benito Stirpe la Signora si impose per 2-0 nell’ultimo precedente, datato 23 settembre 2018, quando le reti furono segnate da Cristiano Ronaldo, al suo primo anno alla Juve, e Federico Bernardeschi. Mentre nell’ultimo testa a testa del 15 febbraio 2019, i bianconeri vinsero in casa per 3-0. Negli unici sei confronti diretti, due dei quali nella lontanissima annata 2006-2007, quella del post-Calciopoli in Serie B, la Juventus ha vinto cinque volte e sempre senza subire gol. Fa eccezione un Juventus-Frosinone del 23 settembre 2015 quando all’Allianz Stadium il confronto terminò 1-1. E’ stata quella l’unica volta in cui i ciociari hanno segnato un gol alla Juventus.

Adrien Rabiot, che mercoledì aveva ripreso a lavorare in gruppo dopo il forfait col Genoa, sta decisamente meglio e potrebbe anche trovare spazio dall’inizio. La mediana resta il reparto su cui gli uomini mercato della Signora concentrano le maggiori attenzioni.

Per gennaio un colpo sembra d’obbligo, visto che gli stop di Fagioli e Pogba hanno già costretto Allegri a scelte obbligate. E anche l’impiego di Nicolussi Caviglia, per quanto positivo, non è di quelli risolutivi.

I nomi su cui si lavora sono rimasti due: Kalvin Phillips del City e Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. Quest’ultimo è in cima alla lista dei preferiti di Max, ma gli Spurs devono fare i conti con l’assenza prolungata di Bentancur e difficilmente vorranno privarsi del danese, grande incontrista ma pure più playmaker dell’inglese dei Citizens. Si lavora al prestito. Tiago Djaló, difensore centrale del Lilla e della nazionale portoghese, è l’idea per il reparto arretrato. Ma sul 23enne lusitano c’è anche l’Inter.