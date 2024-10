Champions League, l’Atalanta in casa dello Shakthar: Ruggeri fermo per il ginocchio

Bergamo – Domani pomeriggio alle 18.45 l’Atalanta sarà di scena, per la seconda giornata di Champions League, in Germania, alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, impianto da 60mila posti (dove gioca lo Schalke 04) che ospita le gare europee interne degli ucraini dello Shakthar Donetsk.

Partita particolare, perché di fatto si giocherà in una sorta di campo neutro, in un stadio enorme dove non è atteso un pubblico altrettanto importante (saranno poco più di 500 i tifosi bergamaschi presenti nel settore ospiti).

Dea volata a Gelsenkirchen senza gli infortunati Hien e Toloi in difesa, bloccati da infortuni muscolari, e a centrocampo Brescianini, out fino a novembre anche lui per problemi muscolari, e Ruggeri, che ieri non è partito con il gruppo a causa di una gonalgia al ginocchio sinistro che lo mette a rischio anche per sabato contro il Genoa.

Nella prima giornata lo Shakthar ha conquistato un punto in casa del Bologna, pareggiando 0-0, sbagliando però un rigore con Sudakov.

Tra le due squadre c’è un doppio precedente risalente a cinque anni fa, nel girone eliminatorio sempre di Champions: all’andata, al Meazza di Milano, vinsero gli ucraini per 2-1, al ritorno si impose la Dea per 3-0 nel confronto decisivo per qualificarsi agli ottavi di finale.

“Questo è un girone di otto gare e sono tutte partite difficili. Ti ritrovi di fronte squadre che sono abituate a vincere, loro sono molto bravi nel pescare giocatori brasiliani: l'abbiamo visto contro il Bologna, sono difficili da affrontare e sono abituati a giocare le coppe. E' sicuramente una gara di spessore. Lo Shakthar - ha spiegato il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ai microfoni di SkySport - è una squadra difficile da affrontare, è una squadra di seconda fascia in questa Champions, una squadra di valore, anche se devono gicoare in campo neutro. Sono un club che gioca da tanti anni questa competizione, hanno tradizione e capacità di scegliere giocatori di valore: quest’anno hanno una squadra più giovane rispetto al passato, ma vedendoli giocare contro il Bologna ho avuto la sensazione che siano giocatori molto preparati”.

Shakhtar Donetsk (4-3-3): Riznyk; Konoplia, Bondar, Matvijenko, Pedro Henrique; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Zubkov, Traore’, Eguinaldo.

Allenatore: Pusic.

Atalanta (3-4-2-1):Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

Allenatore: Gasperini.

Dove vederla: diretta mercoledì dalle 18.45 su Sky Sport