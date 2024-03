Atalanta, oggi a Lisbona torna in porta Musso dopo quasi tre mesi di stop. Probabili formazioni e dove vedere la partita

Bergamo, 6 marzo 2024 – La grande novità nell’Atalanta impegnata questo pomeriggio alle 18.45 all’Alvalade di Lisbona, nella partita di andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Sporting, è il ritorno tra i pali del 30enne portiere argentino Juan Agustin Musso. Che non gioca da quasi tre mesi: la sua ultima apparizione risale al 9 dicembre, alla vittoria interna contro il Milan per 3-2, gara in cui il portiere argentino non brillò.

Dalla successiva gara Gasperini ha preferito puntare su Marco Carnesecchi, senza alternanza, e la continuità ha giovato al 23enne portiere riminese, letteralmente esploso tra gennaio e febbraio. Adesso la scelta, inattesa, di Gasp è di rilanciare Musso. “È uscito dai titolari perché ad un certo punto ho fatto una scelta su Carnesecchi, anche perché sembrava ci fosse l’opportunità per Musso di andare via a gennaio. Ma Musso è sempre stato molto positivo, merita anche lui la sua vetrina”, ha spiegato martedì pomeriggio Gasp in conferenza stampa. Non fornendo altre informazioni sull’undici che schiererà questo pomeriggio.

Che non dovrebbe discostarsi da quello utilizzato domenica contro il Bologna con la difesa a tre con Djimsiti, Scalvini e Kolasinac, sulle corsie Holm e Ruggeri, in mezzo De Roon e Ederson con Koopmeiners da trequartista. Da valutare davanti chi affiancare a Lookman, ma De Ketelaere resta favorito su Miranchuk e Scamacca. PROBABILI FORMAZIONI SPORTING (3-4-3): Israel; Diomande, Coates, Matheus Reis; Esgaio, Braganca, Hjulmand, Santos; Edwards, Gyokeres, Pote Goncalves. All.Amorim ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere.All. Gasperini DOVE VEDERE LA PARTITA

È possibile vedere Sporting-Atalanta in diretta dalle 18.45 su Dazn e SkySport