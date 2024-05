(S)punti di vista. L’EuroAtalanta mette in cassa quasi 85 milioni

Mola

Più forte, più bella, più amata, ma anche più ricca l’Atalanta. La magica notte di Dublino va oltre lo storico successo sportivo, perché è pure una vera e propria fortuna dal punto di vista economico. Grazie alla conquista dell’Europa League, la Dea porta a casa un ricco bottino se è vero che il tesoretto guadagnato nella manifestazione è salito a 34,6 milioni di euro. Nel dettaglio, oltre ai 12,2 milioni incassati prima dell’inizio della competizione (tra bonus di partecipazione, ranking storico e market pool), i nerazzurri hanno ottenuto 3,11 milioni come “bonus“ per i risultati conseguiti nel girone, 1,1 milioni per il primo posto proprio nel raggruppamento e altri 6,9 milioni di euro per i vari passaggi turno (dagli ottavi alle semifinali). A questi si sono aggiunti 4,6 milioni di euro per l’approdo in finale, 4 milioni per la vittoria e 3,5 milioni come gettone per disputare la Supercoppa il prossimo 14 agosto contro la vincente della Champions League (una tra Real Madrid e Bayern Monaco). E non è finita qui. A questi circa 35 milioni di euro vanno aggiunti i ricavi da botteghino e quelli di un potenziale ritorno in termini di sponsorship. Non solo: col successo in Europa League i nerazzurri hanno conquistato l’accesso alla UEFA Conmebol Club Challenge, competizione che vede sfidarsi la vincente dell’Europa League con quella della Copa Sudamericana (LDU Quito), con la possibilità di aumentare ulteriormente i ricavi continentali. Senza dimenticare i 49 milioni per l’accesso ai gironi eliminatori della prossima Champions League.