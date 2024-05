Atalanta e Gasperini in sintonia sul futuro. Percassi: “Stiamo lavorando per le ultime cose”

Bergamo, 25 maggio 2024 – L’Atalanta e Gian Piero Gasperini restano sintonizzati sulle stesse frequenze d’onda, sintonizzati sugli stessi obiettivi, di ulteriore crescita della squadra in un contesto sempre più competitivo e prestigioso, con la nuova Champions allargata e tre Supercoppe da giocare per la prima volta nella storia nerazzurra. A cominciare dalla SuperCoppa Europea il 14 agosto a Varsavia contro la vincente di Real Madrid-Borussia Dortmund. Proseguendo poi con la nuova coppa Intercontinentale, la UEFA-Conmebol, contro gli ecuadoriani del LDU Quito.

Il 66enne tecnico di Grugliasco in questi giorni ha avuto i soliti normali incontri con Luca Percassi (si vedono ogni giorno tutto l’anno) e con lo stesso Antonio Percassi, anche lui presente regolarmente a Zingonia, e ha dissipato i pochi dubbi che c’erano sulla sua permanenza, dubbi alimentati per qualche giorno dalla corte del Napoli e dall’idea affascinante di rilanciare gli azzurri un po’ come aveva fatto Spalletti.

Gasperini a Bergamo ha costruito in otto anni di successi e crescita un progetto che non si è esaurito con questa stagione perfetta: c’è ancora tanto da fare con la Dea. Si va verso una fumata bianca, come lo scorso anno di questi tempi, come ha ribadito lo stesso Antonio Percassi nel pomeriggio intercettato da SkySport all’ uscita dal centro sportivo di Zingonia: “Stiamo lavorando per le ultime cose”. Dettagli su un’intesa ancora da perfezione sulla durata contrattuale e la formula, ma l’orizzonte comune resta quello del 2026. E poi chissà…