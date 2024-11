L’Atalanta è inarrestabile, contro l’Udinese la settima vittoria consecutiva

Bergamo, 10 novembre 2024 – L’Atalanta continua a volare. Sei vittorie di fila in campionato, sette con la Champions, otto vinte e due pareggiate dal 28 settembre. La squadra di Gasperini è un rullo compressore di continuità ed efficacia, pur giocando ogni tre giorni il rendimento e la qualità del gioco non si abbassano e nemmeno cala la mentalità cannibale. Vittoria in rimonta quella contro l’Udinese, dopo cinquanta minuti di sofferenza per merito dei friulani, ottimamente organizzati e con giocatori di valore tecnico, in grado di pungere. Ospiti più concreti nel primo tempo: una traversa con Payero, la saetta di Kamara ad un minuto dall’intervallo a regalare lo 0-1.

La Dea è stata brava a non scomporsi, ad aspettare, sfruttando la sua straripante potenza offensiva, con tanti interpreti diversi: due gol costruiti in soli cinque minuti, entrambi confezionati dalla corsia destra da Raoul Bellanova entrato all’intervallo. Ancora una volta a decidere la partita è stato un uomo uscito dalla panchina, un ‘gregario’, determinante in una giornata in cui le stelle dell’attacco non brillavano, con Lookman e Retegui con le polveri bagnate e De Ketelaere fuori causa.

Nerazzurri altissimi con 25 punti dopo 12 giornate, con un attacco da 31 gol e una difesa che nelle ultime dieci partite ha incassato appena quattro gol. Ora la sosta, con diversi infortunati da valutare (a Kolasinac e De Ketelaere si sono aggiunti Djimsiti per una distorsione alla caviglia, Zappacosta e Zaniolo per problemi muscolari), ma con Bellanova e Brescianini non convocati in azzurro, permettendo così a Gasperini di avere più giocatori in un gruppo in cui si sta per aggiungere anche Scalvini.